Máris itt a fordulat: sokkal hamarabb kitermelhetik a venezuelai olajmezőket, mint bárki gondolta – megmozdulnak az első dollármilliárdok
Donald Trump katonai fellépése és Nicolás Maduro elfogása alapjaiban rajzolhatja át Venezuela jövőjét, az amerikai befektetők ugyanis már most dollármilliárdokat készülnek az ország olajiparába pumpálni.
Új korszak kezdődhet Venezuela olajiparában: egy korábbi Chevron-vezető már most 2 milliárd dollárt gyűjt venezuelai projektekre, miután az Egyesült Államok katonai akcióval eltávolította Nicolás Madurót a hatalomból. Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az amerikai vállalatoknak:
itt az idő, hogy „milliárdokat fektessenek” a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országba.
Ali Moshiri, a Chevron egykori latin-amerikai vezetője a Financial Timesnak elmondta: befektetési alapja, az Amos Global Energy Management már készen áll. A 2 milliárd dolláros magántőke-bevonási memorandum elkészült, a célpontok megvannak, az érdeklődés pedig robbanásszerű.
„Ezt az áttörést már régóta vártuk” – fogalmazott Moshiri. Elmondása szerint az elmúlt 24 órában több mint egy tucat befektető kereste meg. „Venezuela iránt az érdeklődés nulláról 99 százalékra ugrott.”
Az amerikai katonai akció és Trump kijelentései egyértelműen jelezték: Washington diktálni kívánja a feltételeket az új venezuelai vezetésnek. Ez pedig soha nem látott vállalati rohamot indíthat el egy olyan országban, amelynek olajipara az elmúlt években a szankciók, a politikai káosz és a súlyos szakmai leépülés miatt romokban hever.
Elemzők szerint a helyzet sokban emlékeztet Irak 2009-es újranyitására, amikor az amerikai invázió után évekkel olajmező-aukciókon több milliárd dolláros ajánlatok születtek. Ugyanakkor a nagy amerikai olajcégek egyelőre óvatosak.
Mindenki kér egy szeletet a venezuelai olajmezőkből
Egy iparági forrás szerint az ExxonMobil, a Chevron és a ConocoPhillips vezérigazgatóit váratlanul érte a katonai beavatkozás. A cégek nem kaptak előzetes tájékoztatást sem Maduro eltávolításáról, sem Trump befektetési felszólításáról.
Az Amos befektetési tervei ambiciózusak: napi 20-50 ezer hordónyi termelést és félmillió hordónyi tartalékot vásárolnának a venezuelai állami olajcégtől, a PDVSA-tól. A tervek szerint az alap öt-hét éven belül szállna ki, két és félszeres megtérüléssel.
Más befektetők is mozgásba lendültek. Harold Hamm, a Trumpot nyíltan támogató amerikai palaolaj-milliárdos jelezte: megfelelő körülmények között cége, a Continental Resources is beléphet Venezuelába. A hangsúly azonban a politikai és szabályozási stabilitáson van.
A nagy kérdés az, kik lehetnek jelen az új venezuelai olajiparban?
Marco Rubio külügyminiszter világossá tette: Amerika ellenfelei nem rúghatnak labdába. Kína, Oroszország és Irán kiszorítása egyértelmű cél, még akkor is, ha jelenleg éppen ezek az országok a legnagyobb vásárlók és befektetők.
Európai cégek, például a spanyol Repsol vagy az olasz Eni csak akkor mozdulnának, ha az amerikai szankciókat feloldanák, és számukra is kedvező pénzügyi feltételek születnének.
Moshiri számára mindez nem új terep: korábban is próbált venezuelai eszközöket vásárolni, de a Biden-adminisztráció alatt nem kapott engedélyt. Most azonban teljesen más politikai klímát lát.
Ez a kormányzat üzletbarát, gazdasági logika mentén gondolkodik. Új alapot indítunk, és rendkívül magabiztosak vagyunk
– mondta.
A venezuelai olaj körüli verseny ezzel hivatalosan is megkezdődött – és minden jel arra utal, hogy az amerikai zászló lesz az első, amelyet leszúrnak a mezőkön.
