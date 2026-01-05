Máris itt a fordulat: sokkal hamarabb kitermelhetik a venezuelai olajmezőket, mint bárki gondolta – megmozdulnak az első dollármilliárdok

Donald Trump katonai fellépése és Nicolás Maduro elfogása alapjaiban rajzolhatja át Venezuela jövőjét, az amerikai befektetők ugyanis már most dollármilliárdokat készülnek az ország olajiparába pumpálni.

Maduro bukása után az Egyesült Államok nyíltan felszólította vállalatait: irány Venezuela / Fotó: AFP

Új korszak kezdődhet Venezuela olajiparában: egy korábbi Chevron-vezető már most 2 milliárd dollárt gyűjt venezuelai projektekre, miután az Egyesült Államok katonai akcióval eltávolította Nicolás Madurót a hatalomból. Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az amerikai vállalatoknak:

itt az idő, hogy „milliárdokat fektessenek” a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országba.

Ali Moshiri, a Chevron egykori latin-amerikai vezetője a Financial Timesnak elmondta: befektetési alapja, az Amos Global Energy Management már készen áll. A 2 milliárd dolláros magántőke-bevonási memorandum elkészült, a célpontok megvannak, az érdeklődés pedig robbanásszerű.

„Ezt az áttörést már régóta vártuk” – fogalmazott Moshiri. Elmondása szerint az elmúlt 24 órában több mint egy tucat befektető kereste meg. „Venezuela iránt az érdeklődés nulláról 99 százalékra ugrott.”

Az amerikai katonai akció és Trump kijelentései egyértelműen jelezték: Washington diktálni kívánja a feltételeket az új venezuelai vezetésnek. Ez pedig soha nem látott vállalati rohamot indíthat el egy olyan országban, amelynek olajipara az elmúlt években a szankciók, a politikai káosz és a súlyos szakmai leépülés miatt romokban hever.

Elemzők szerint a helyzet sokban emlékeztet Irak 2009-es újranyitására, amikor az amerikai invázió után évekkel olajmező-aukciókon több milliárd dolláros ajánlatok születtek. Ugyanakkor a nagy amerikai olajcégek egyelőre óvatosak.

Mindenki kér egy szeletet a venezuelai olajmezőkből

Egy iparági forrás szerint az ExxonMobil, a Chevron és a ConocoPhillips vezérigazgatóit váratlanul érte a katonai beavatkozás. A cégek nem kaptak előzetes tájékoztatást sem Maduro eltávolításáról, sem Trump befektetési felszólításáról.

Az Amos befektetési tervei ambiciózusak: napi 20-50 ezer hordónyi termelést és félmillió hordónyi tartalékot vásárolnának a venezuelai állami olajcégtől, a PDVSA-tól. A tervek szerint az alap öt-hét éven belül szállna ki, két és félszeres megtérüléssel.