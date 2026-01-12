AI 2026: féktelen beruházások, növekvő eredmények – de hol a probléma?
A 2025-ös év globális részvénypiacainak teljesítményét döntően a mesterséges intelligencia (AI) infrastruktúrájához kapcsolódó technológiai óriásvállalatok árfolyam-emelkedése határozta meg. Ezt a dinamikát a jövőbeli AI-alapú hatékonyságnövekedés reményében végrehajtott, korábban soha nem látott volumenű beruházások támogatták. A globális elemzőházak előrejelzései többségükben arra utalnak, hogy az AI-vezérelt befektetési hullám 2026-ban is folytatódhat.
Az AI hatékonyságnövelő potenciálja nemcsak a technológiai szektorban lehet meghatározó, hanem számos más gazdasági ágazatban is hosszabb távon javíthatja a vállalatok termelékenységét, és hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Ugyanakkor a jelenlegi, rendkívül intenzív beruházási ciklus fenntarthatósága egyre több kérdést vet fel. Ennek következtében megszaporodtak azok az elemzések, amelyek a mostani helyzetet történelmi befektetési lufikhoz – leggyakrabban a 2000-es évek eleji dotcom korszakhoz – hasonlítják. Érdemes ezért több szempontból is megvizsgálni ezt az összehasonlítást.
Az AI-piaci koncentráció történelmi léptékű
Az AI-rali elemzése során egyértelműen kirajzolódik a koncentrációs kockázat erősödése. Az S&P 500 információtechnológiai és telekommunikációs szektorindexeinek piaci kapitalizációs súlya már meghaladja a dotcom lufi idején tapasztalt szinteket.
A Magnificent 7-ként emlegetett hét vezető amerikai technológiai vállalat együttesen közel 35 százalékos súlyt képvisel az S&P 500 indexben, míg a Nasdaq–100 esetében ez az arány megközelíti a 45 százalékot. Ez a koncentráció arra figyelmezteti a befektetőket, hogy 2026-ban különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a szektorok közötti diverzifikációra.
A beruházási hullám mérete arányaiban nem példa nélküli
Bár az AI-beruházások nominális értéke valóban precedens nélküli, az amerikai vállalatok árbevétel- és szabad pénzáramlás-arányos tőkeberuházási mutatói alapján a jelenlegi ciklus még nem érte el az 1990-es évek végén tapasztalt csúcsokat. Az Amundi kimutatásai szerint az S&P 500 vállalatainak szabad pénzáramlás-arányos tőkeberuházási rátája 2025-ben nagyjából 40 százalék körül alakul, szemben a 2000-es évek elején mért közel 60 százalékos értékkel.
Ha a 2025-ös AI-beruházásokat az Egyesült Államok GDP-jéhez viszonyítjuk, az körülbelül 1 százalékos arányt jelent. Ez önmagában magasnak tekinthető, ugyanakkor más történelmi technológiai forradalmak – például a vasút vagy a telekommunikáció elterjedése – idején a GDP-arányos beruházási ráta gyakran elérte a 2–5 százalékot is. Történelmi összehasonlításban a jelenlegi helyzetet ezért még nem indokolt túlberuházásként értékelni.
Az értékeltséget az eredmények is alátámasztják
Az amerikai részvények, különösen a technológiai vállalatok értékeltsége ugyan magas, de a P/E-mutatók továbbra is érdemben elmaradnak a dotcom lufi idején látott extrém szintektől. A legfontosabb különbség a mostani AI-vezérelt rali és az 1990-es évek végi technológiai fellendülés között az, hogy a jelenlegi hiperskálázó vállalatok esetében a magas növekedési várakozásokat tényleges eredmények és dinamikus profitbővülés is kíséri, ami egyelőre alátámasztja a megemelkedett értékeltségeket.
Ha az S&P 500 szektorindexeit a növekedéssel korrigált értékeltség (PEG-ráta) alapján hasonlítjuk össze, akkor is azt láthatjuk, hogy az AI-ralit meghatározó információtechnológiai szektor relatíve kedvező PEG-rátával rendelkezik, és a telekommunikációs szektor értékeltsége sem utal kiugró túlértékeltségre.
Látható tehát, hogy bár a piaci koncentráció jelentős, klasszikus értelemben egyelőre nem beszélhetünk túlértékelt beruházási lufiról. Ugyanakkor több olyan tényező is megjelent, amely fokozott óvatosságra ad okot.
Figyelmeztető jelek a finanszírozásban
Noha az AI-rali hiperskálázó szereplőinek mérlegei egyelőre jóval alacsonyabb eladósodottságot mutatnak, mint a dotcom lufi idején, az elmúlt hónapokban érzékelhetően nőtt az adósságoldali finanszírozás szerepe. Emelkedtek a vállalati kötvénykibocsátások, miközben az AI-infrastruktúra ellátási láncában egyre gyakrabban jelennek meg körkörös finanszírozási struktúrák, amelyek több ponton is emlékeztetnek a 2000-es évek elején látott mintázatokra.
A piac számára kérdéseket vetett fel például a Meta mérlegen kívüli hitelfelvételével kapcsolatos hírek megjelenése, amely egyes befektetőket a pénzügyi válság előtti időszakra emlékeztetett. Hasonlóan figyelemfelkeltő volt, hogy az Oracle OpenAI-hoz köthető nagy léptékű megállapodását követően a vállalat hitelfedezeti biztosításának (CDS) felára is jelentősen megemelkedett. Ez sokak számára a 2008-as globális pénzügyi válság adósságpiaci gócpontjait idézte fel.
A finanszírozás szempontjából további nyitott kérdés, hogy az AI-infrastruktúrát milyen időtávon belül szükséges majd megújítani. Különösen annak fényében, hogy a beruházások túlnyomó része gyors technológiai fejlődést igényel, így várhatóan gyorsan amortizálódó AI-csipekhez és félvezetőkhöz kapcsolódik. Már 2025-ben is láthatóvá váltak annak jelei, hogy a piac egyre szkeptikusabban viszonyul az AI-beruházások nagymértékű hiteloldali finanszírozásához.
Kik lesznek a végső nyertesek?
Jelenleg az AI-ellátási láncon belüli marzsok elsősorban az infrastruktúra-gyártóknál koncentrálódnak, ezen belül is kiemelten az Nvidiánál. A memóriacsip-piacon továbbra is jelentős túlkereslet tapasztalható, ami az árak emelkedését és a gyártók részvényeinek erős teljesítményét támogathatja. Ugyanakkor egyre több nagy technológiai szereplő fejleszt saját megoldásokat.
A befektetők egyik legfontosabb kérdése így az, hogy az Nvidia domináns, kvázi monopolpozíciója a GPU-piacon hosszabb távon fennmaradhat-e. Bár a párhuzamos számítási kapacitásokra optimalizált GPU-k továbbra is kulcsszerepet játszanak az AI-modellek tanításában, az alkalmazásspecifikus, költséghatékonyabb ASIC csipek terjedése alternatívát kínálhat azoknak a felhasználóknak, akik már betanított modelleket, célzott feladatokra alkalmaznak.
Ha érdemi verseny alakul ki a csippiacon, az a jelenleg kiemelkedő marzsok szűküléséhez vezethet, ami azt is jelenti, hogy a piac által jelenleg beárazott nyereségnövekedési pályák túl optimistának bizonyulhatnak.
A korábbi befektetési lufik tapasztalatai alapján tudható, hogy a piac rendszerint nehezen azonosítja egy technológiai forradalom hosszú távú nyerteseit, miközben a lemaradókat gyakran kíméletlenül kiárazza.
Az AI-vonatból nincs kiszállás
A felvetett kockázatok ellenére az AI-beruházási hullám várhatóan 2026-ban is folytatódik. A hiperskálázó vállalatok idei, nagyjából 400 milliárd dolláros kiadásai a piaci konszenzus szerint jövőre 530 milliárd dollárra emelkedhetnek, miközben egyes előrejelzések ennél is jóval magasabb, akár ennek kétszeresét elérő beruházási volumeneket sem tartanak kizártnak.
Ez az infrastruktúra-gyártók számára továbbra is stabil keresletet és profitnövekedést biztosíthat. De mi a helyzet az ellátási lánc végén álló szereplőkkel?
Az AI-technológiát monetizálni próbáló vállalatok – például az OpenAI – esetében a befektetők kiemelt figyelemmel követik az üzleti eredmények alakulását és az elköltött összegek megtérülését. Ha a beruházások nem fordulnak kézzelfogható profitra, az értékeltségekben jelenleg megfigyelhető prémiumok viszonylag gyorsan kiárazódhatnak.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ezeknek a vállalatoknak a többsége még nem rendelkezik közvetlen tőkepiaci jelenléttel, így a velük kapcsolatos piaci szentiment jellemzően az őket finanszírozó hiperskálázók részvényárfolyamaiban csapódik le. Az érintett szereplők esetleges tőzsdei megjelenése ezért kulcsfontosságú katalizátor lehet a piac jövőbeli irányának szempontjából.
Hogyan alkalmazkodjunk a körülményekhez?
Bár a beruházási hullám nagy valószínűséggel folytatódik, a fent bemutatott kérdések már 2025 végére is érdemi divergenciát okoztak a piacon. Mindez 2026-ra egy még kevésbé homogén piaci környezetet vetít előre, amely fokozott volatilitással járhat az AI-beruházásokhoz kötődő szektorindexek esetében.
Ebben a környezetben a befektetők számára indokolt lehet a szektorok közötti diverzifikáció újragondolása a túlzott koncentráció mérséklése érdekében, valamint a szelektív megközelítés erősítése az AI-ellátási lánc egyes szintjei és szereplői között. Különösen fontos lehet a finanszírozási struktúrák és az üzleti eredmények kritikus szemléletű vizsgálata, mivel ezek határozhatják meg, hogy a jelenlegi várakozások közül melyek bizonyulnak hosszabb távon is fenntarthatónak.