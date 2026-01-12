Fontos határidő közelít – érdemes dönteni, különben elúszik a pénz

A napokban kell dönteniük a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról, ugyanis a január 20-i a határidő jogvesztő. Sok munkáltatónál most határoznak az idei juttatási csomagokról, a fiatalok lakhatási támogatása költséghatékony és népszerű megoldás lehet az Otthon Start program miatt, a fiatalok lakhatási támogatása nem kombinálható a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatásával – mutatott rá közleményében az Ingatlan.com.

Lakhatási támogatás: közel a határidő, napokon belül dönteni kell / Fotó: Kallus György

A közleményben hangsúlyozták, az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég, időben kell dönteni és lépni. Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás. Mindkettő számottevő pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel.

Részletezték, hogy a közszolgálati támogatásnál fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltatónak.

A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást.

Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében.

A nagyságrendet mutatja, hogy az Ingatlan.com csoporthoz tartozó Money.hu adatai szerint 166 ezer forint a törlesztőrészlete egy 23 millió forintos, 20 éves futamidejű használt lakás megvásárlására felvehető hitelnek.

Hozzátették, fontos részlet az is, hogy nem csak az aktív munkavégzés számít, azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától például gyes, gyd vagy fizetés nélküli szabadság miatt. A fejenként járó 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki nem tulajdonosként, hanem adóstársként szerepel a hitelügyletben.