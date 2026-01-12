Ennyi vendégéjszakát töltött el a magyar 2025-ben: a számok alapján mindenki eljutott nyaralni kétszer is — váratlan turisztikai adatok érkeztek

A turizmus 2025. évi előzetes eredményeit értékelő sajtótájékoztatón a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke, Guller Zoltán kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy egy 10 milliós ország kétszer annyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek – közölte az ügynökség.

A turizmus váratlan adatokat hozott 2025-ből / Fotó: Nominesine / Shutterstock

A magyar turizmus az uniós átlag 2,5-szeresével nőtt a vendégszámot tekintve, Ausztriát és Csehországot több mint kétszeresen, Horvátországot több mint ötszörösen szárnyalta túl.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legfrissebb KSH-adatok szerint 2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég hárommillió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mértet.

Az a tény, hogy a magyar turizmus tavalyi teljesítménye az Európai Unióban vendégszám-növekedést tekintve a 7. helyre volt elég, valamennyiünket büszkeséggel tud eltölteni

– fogalmazott Guller Zoltán, és jelezte: a repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami az elmúlt 75 év legjobb eredménye.

A külföldiek a nagyvárosokat részesítették előnyben

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest.

A szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya. A novemberben mért több mint 1,3 millió külföldi vendégéjszaka közel 15 százalékkal haladta meg a 2024-es eredményt. A turisztikai térségek közül novemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb, ahol 326 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 1,6 százalékkal többet, mint 2024 novemberében.

Az külföldi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit.

A külföldi vendégek száma legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben növekedett (28, illetve 21 százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal volt nagyobb a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.