Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 954,17 +0,38% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 720 +1,3% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 316,65 +0,17% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,24 +0,61% BUX116 954,17 +0,38% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 720 +1,3% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 316,65 +0,17% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,24 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szlovák nemzeti bank
szlovákia
GDP
gazdaság

Csak cammogni fog Szlovákia gazdasága 2026-ban

Lassul Szlovákia éves gazdasági növekedésének üteme 2026-ban a Szlovák Nemzeti Bank legutóbbi prognózisa szerint.
Sidó Zoltán
2026.01.12, 13:18
Frissítve: 2026.01.12, 13:19

A 2025-ben várt 0,8 százalékról 2026-ban 0,6 százalékra lassul Szlovákia éves gazdasági növekedésének üteme – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) legutóbbi, karácsony idején közzétett legfrissebb prognózisából

szlovák konszolidációs csomag
Csak cammogni fog Szlovákia gazdasága 2026-ban / Fotó:  Shutterstock

2027-től már gyorsulást vár a pénzintézet, abban az évben 2,3 százalékos, 2028-ban pedig 2,5 százalékos növekménnyel számol. A magasabb sebességfokozatot azzal magyarázza, hogy addigra megszűnik a 2026-os, a gazdaságra bénítólag ható konszolidációs csomag negatív hatása, illetve üzembe áll a Kassa melletti Volvo autógyár. 

A 2,7 milliárd euróra tervezett takarékossági csomag még a foglalkoztatást is visszaveti, az NBS szerint a munkaviszonyban levők száma 2027-ben a mostanihoz képest 20 ezerrel csökkenhet. Némi kritikát is megfogalmaz, mivel a jegybank úgy látja, a Fico-kormány minden igyekezete ellenére 2026 végén az államháztartási hiány GDP-hez viszonyított aránya még mindig 4,5 százalék lesz a pénzügyminisztérium által előzetesen várt 4,1 százalék helyett – elsősorban a nem hatékony adóbehajtás és az egyre szövevényesebb adókulcsok miatt. Emellett a GDP-hez viszonyított államadósság aránya 2025 végén átlépte a 60 százalékot, és a jelenlegi fiskális politika folytatása mellett 2028-ban már 66 százalékra kúszhat. 

2026-ban a 2025-ös áfaemelések hatása is lecseng, ezért fokozatosan mérséklődik az infláció üteme, a nemzeti bank 3,5 százalékos, 2027-ben pedig legfeljebb 2,5 százalékos inflációt vár. Ennek ellenére 2026-ban nem számol a reálbérek emelkedésével, 2027-ben is csak csak legfeljebb 1,7 százalékos növekedést vetít előre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu