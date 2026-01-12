A 2025-ben várt 0,8 százalékról 2026-ban 0,6 százalékra lassul Szlovákia éves gazdasági növekedésének üteme – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) legutóbbi, karácsony idején közzétett legfrissebb prognózisából.

Csak cammogni fog Szlovákia gazdasága 2026-ban / Fotó: Shutterstock

2027-től már gyorsulást vár a pénzintézet, abban az évben 2,3 százalékos, 2028-ban pedig 2,5 százalékos növekménnyel számol. A magasabb sebességfokozatot azzal magyarázza, hogy addigra megszűnik a 2026-os, a gazdaságra bénítólag ható konszolidációs csomag negatív hatása, illetve üzembe áll a Kassa melletti Volvo autógyár.

A 2,7 milliárd euróra tervezett takarékossági csomag még a foglalkoztatást is visszaveti, az NBS szerint a munkaviszonyban levők száma 2027-ben a mostanihoz képest 20 ezerrel csökkenhet. Némi kritikát is megfogalmaz, mivel a jegybank úgy látja, a Fico-kormány minden igyekezete ellenére 2026 végén az államháztartási hiány GDP-hez viszonyított aránya még mindig 4,5 százalék lesz a pénzügyminisztérium által előzetesen várt 4,1 százalék helyett – elsősorban a nem hatékony adóbehajtás és az egyre szövevényesebb adókulcsok miatt. Emellett a GDP-hez viszonyított államadósság aránya 2025 végén átlépte a 60 százalékot, és a jelenlegi fiskális politika folytatása mellett 2028-ban már 66 százalékra kúszhat.

2026-ban a 2025-ös áfaemelések hatása is lecseng, ezért fokozatosan mérséklődik az infláció üteme, a nemzeti bank 3,5 százalékos, 2027-ben pedig legfeljebb 2,5 százalékos inflációt vár. Ennek ellenére 2026-ban nem számol a reálbérek emelkedésével, 2027-ben is csak csak legfeljebb 1,7 százalékos növekedést vetít előre.