Donald Trump keményen odacsapott a bankoknak – vérfürdőt indított a piacon az elnök legújabb bejelentése

Korábbi kampányígéretét váltaná be az amerikai elnök. Donald Trump 10 százalékos felső határt vezetne be a hitelkártyakamatok piacán.
VG
2026.01.12, 13:16
Frissítve: 2026.01.12, 14:14

Donald Trump valódi földindulást indított el a részvénypiacokon. A bankok és pénzügyi szolgáltatók papírjai hétfőn zuhanórepülésbe kezdtek, miután az Amerikai Egyesült Államok elnöke egyéves, 10 százalékos felső határ bevezetését szorgalmazza a hitelkártyakamatok piacán.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump 10 százalékos felső határt vezetne be a hitelkártyakamatokra / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A korlátozás január 20-án lépne hatályba, erről írt pénteki, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, bár nem ismertetett további részleteket. Az ötlet nem új, ugyanis a 2024-es elnöki kampányban már tett ígéretet arra, hogy felső határt vezetne be a hitelkártyakamatokra – adta hírül a CNBC amerikai gazdasági portál.

A piacokat azonban egyáltalán nem nyugtatta meg, hogy Donald Trump most beváltaná a kampányígéretét, az árfolyamgörbék meredeken esésbe kezdtek a hír hallatán:

  • a Citi Group csaknem 4 százalékkal,
  • a JPMorgan Chase 2,88 százalékkal,
  • a Bank of America 2,36 százalékkal,
  • a Visa 1,94 százalékkal,
  • a Mastercard 2,21 százalékkal gyengült.

A befektetők a pénzügyi szolgáltatókat sem kímélték, az American Express 4,87 százalékot, a Wells Fargo 2,01 százalékot, a Morgan Stanley pedig 0,98 százalékot vesztett értékéből.

Régóta húzódó ügyet zárna le Donald Trump

Tájékoztatok mindenkit, hogy többé nem hagyjuk, hogy a hitelkártya-társaságok kifosszák az amerikai lakosságot 

– jelentette ki bejegyzésében Trump.

A korlátozás bevezetéséhez az elnök önmagában nem elég, a kongresszus jóváhagyása is szükséges hozzá. Az Amerikai Egyesült Államokban egyébként régóta napirenden van a díjak korlátozása; korábban már benyújtottak kétpárti törvényjavaslatokat a hitelkártyakamatok 10 százalékos felső limitjére. Ez arra utal, hogy Trump ötlete nem légből kapott, volt már hasonló kezdeményezés. 

