Mobilok: elvesztette piacvezető helyét tavaly a Samsung, holott globálisan is nőttek az eladások

Tavaly 2 százalékkal nőtt az okostelefonok globális eladása, különösen a feltörekvő országok megnövekedett keresletének hatására – írja a Counterpoint Research piackutató cég a honlapján hétfőn közzétett jelentésben. A Samsung elveszítette piacvezető szerepét.

Elvesztette első helyét a Samsung, az Apple lett a nagy nyertes az okostelefonok piacán / Fotó: Anadolu via AFP

Az Apple a 2024. évi másodikról tavaly az első helyre lépett előre. Húszszázalékos részesedéssel piacvezetővé vált az új iPhone 17-es sorozatú készülékeinek erős eladásai, valamint a feltörekvő piacokon megmutatkozó növekvő kereslet hatására.

A második helyre csúszott vissza a dél-koreai Samsung Electronics, részesedése a globális okostelefon-piacon tavaly 19 százalék volt.

A kínai Xiaomi megtartotta harmadik helyét 13 százalékos részesedésével.

Kevesebb okostelefon kelhet el az idén, az olcsó készülékekből fogyhat a legkevesebb

Tarun Pathak, a Counterpoint kutatási igazgatója azzal számol, hogy idén csökkenhetnek az okostelefon-eladások a csiphiány és az emelkedő árak miatt, miközben a csipgyártók az AI-adatközpontokba szükséges komponensekre fókuszálják kapacitásaikat, háttérbe szorítva a mobiltelefonokat. „A globális okostelefon-piac 2026-ban várhatóan lassulni fog a DRAM- és NAND-hiány, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt, mivel a csipgyártók az okostelefonok helyett az MI-adatközpontokat részesítik előnyben. Az okostelefonok áremelése már meg is jelent a piacon. Ebben a környezetben 3 százalékkal csökkentettük a 2026-ra vonatkozó szállítási előrejelzésünket.”

Bár az ellátás szűkössége visszafogja a kiszállításokat, az Apple és a Samsung várhatóan ellenállóbb marad az erősebb ellátási láncaiknak és prémium piaci pozíciójuknak köszönhetően, míg az alacsonyabb árkategóriára koncentráló kínai gyártóknak nehezebb lesz a dolguk.

A Counterpoint Research már novemberben arról írt, hogy az Apple 2025-ben 14 év után először lekörözheti a Samsungot. A kutatóintézet akkor arra számított, hogy

az Apple 2025-ben várhatóan 243 millió iPhone-t,

a Samsung pedig 235 millió telefont szállít a kiskereskedőknek.

Ennek alapján az Apple részesedése 19,4 százalék,

a Samsungé pedig 18,7 százalék lehet a globális okostelefon-piacon.

A „szállítások” azt jelzik, hány készüléket küldenek a gyártók a kiskereskedőknek, azaz ezek nem egyenlők a tényleges eladásokkal, ugyanakkor jól mutatják a keresletet és a gyártók értékesítési várakozásait.