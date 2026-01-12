Deviza
tőzsdei rali
MNB
Varga Mihály

Fergeteges évet zárt a pesti börze, hasonló folytatást vár idén is Varga Mihály, aki elárulta azt is, hogy mikor csökken a jegybanki célra az infláció

A BUX index emelkedése és a forgalomnövekedés jellemezte a pesti tőzsde tavalyi évét. Varga Mihály, az MNB elnöke 2026-ra is adottnak látja a feltételeket a részvényrali folytatásához a BÉT-en.
Murányi Ernő
2026.01.12, 11:52
Frissítve: 2026.01.12, 13:17

Fantázia és türelem kell a tőzsdézéshez – idézte André Kosztolányi magyar származású tőzsdegurut Varga Mihály, az MNB elnöke hétfő reggel a Budapesti Értéktőzsde tavalyi évéről szóló sajtótájékoztatót megkezdve, ám hozzátette, hogy a stabilitás és a bizalom is legalább olyan fontos.

 

Rekordok éve a BÉT-en

Ezek a feltételek pedig adottak voltak 2025-ben, amit a BUX index 40 százalékos emelkedése is igazol.

Ma már 160 papír forog a régió második legnagyobb tőzsdéjén. A tavalyi sikeres tőzsdei megjelenéseket folytatva, Varga Mihály bízik benne, hogy újabb és újabb cégek lépnek idén is a parkettre részvény- vagy kötvénykibocsátóként. 

  • A folyamatot segítheti, hogy 24 ezermilliárd forint nem kamatozó – azaz készpénzben vagy látra szóló betétekben tartott – lakossági megtakarítás áll rendelkezésre, ami a befektetési kedvet is erősítheti. 
  • A háztartások azonban még csupán megtakarításaik 3 százalékát vitték a tőzsdére, és bár tíz éve még csupán 1 százalékot fektettek részvényekbe a magyarok, azért jól látható, hogy van még növekedési perspektíva.
  • A jegybank az árstabilitással nyújt támogatást, az infláció tavaly 4 százalék alá, azaz a monetáris tanács toleranciasávjába csökkent. 
  • Ugyanolyan fontos azonban a forint árfolyam-stabilitása is, 2025-ben viszonylag szűk, ám emelkedő sávban mozgott a hazai deviza. 
  • A devizatartalék tavaly 44,6 milliárd euróról 50 milliárd fölé nőtt, ami biztonságot ad a forintnak. Aki forintban takarított meg, az jól járt 2025-ben.

A magyar bankszektor erős pozíciója – könnyűszerrel felel meg a stresszteszteknek is – is biztonságot ad, és így támogatja, hogy idén tovább erősödjön a tőzsde szerepe a hazai gazdaságban.

A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is: a magyar tőzsde 2025-ben rekordszinten teljesített. Az pedig, hogy a BUX a 110 ezer pont körüli szintig nőtt, az egész magyar gazdaság erősödését tükrözi. 

A magyar tőkepiac és a magyar tőzsde rendkívül erős, amit a BUX index előző évi 40 százalékos növekedése mellett a tőzsdei forgalom gyors ütemű bővülése is alátámaszt. Hároméves átlagban is 30 százalék feletti a vezető index növekedése. Az utóbbi évek gyarapodása még az S&P 500-as amerikai tőzsdemutatót is maga mögé utasítja – ezt már Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója mondta.

Ráadásul nem csak a blue chipek növekedése hajtja a ralit, hiszen a kis- és közepes papírok indexe, a Bumix 44 százalékkal került tavaly feljebb, azaz még a BUX-nál is gyorsabban emelkedett.

Az átlagos napi forgalom pedig 18 milliárd forint fölé nőtt.

Nagy siker volt az MBH Bank részvényértékesítése, a Shopper Park Plusz, illetve az STRT Holding kibocsátása – tette hozzá Tóth Tibor. A Budapesti Értéktőzsde tehát nem véletlenül kapta a Euromoney elismerését a pénzügyi tudatosság javításáért kifejtett tevékenységéért.

A BÉT bevételei amúgy 15 százalékkal bővültek, míg az üzemi eredménye 25 százalékkal 1,7 milliárd forintra nőtt.

A monetáris politika

Kérdésre válaszolva Varga Mihály elmondta, hogy a jegybank optimista a 2026-os növekedés tekintetében, a GDP 2 százalék feletti bővülésére számítanak ebben az évben. 

A kamatdöntések tekintetében a monetáris tanács mindenképpen megvárja a decemberi–januári adatokat, kiemelten a keddi, decemberre vonatkozó inflációs mérőszámot – fejtette ki egy másik kérdésre válaszolva.

Ezt követően kiemelte, hogy a monetáris tanács nem elégszik meg a toleranciasáv elérésével, hanem a 3 százalékos inflációs célt akarja elérni, ami meghatározza a kamatpolitikát is. Ugyanakkor úgy látják, jó esély van rá, hogy sikerül is elérni a célszámot idén, az év első felében.

 

 

