Lázár János váratlanul átadta az Építési és Közlekedési Minisztérium operatív irányítását, ő veszi át – ez az indok

Némiképp váratlan, de logikus döntést jelentett be Lázár János a hétfői közlekedésinfó egy pontján.

Lázár János váratlanul átadta a minisztériuma vezetését / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az erről szóló részletes tudósításunk itt olvasható, az esemény jelenleg is tart. A miniszter részletes információkkal szolgált az elmúlt években elvégzett közlekedéspolitikai eredményekről, majd kisebb meglepetést okozva megnevezte lehetséges utódját.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere egy újságírói kérdésre először is emlékeztetett rá, hogy az alkotmány értelmében négyévente mindenképpen új kormány alakul. Jelen esetben ebből a szempontból mindegy, hogy a Fidesz vagy az ellenfele győz, mindenképpen új kabinet áll fel 2026 áprilisa után.

Lázár János szerint jó tudni, hogy Magyarországon

új utat hat év alatt lehet építeni,

vasutat pedig kilenc év alatt.

Ez azért van így, mert önmagában az engedélyeztetés három évig tart, és akkor még nem esett szó a kisajátításokról, a közbeszerzésekről és a megvalósításról.

Ez ugyanígy volt korábban, 1990-ben is. Minden hatalomban lévő kormány csak azokat a terveket tudja megvalósítani, amelyek már fiókban vannak. Azt szeretné, hogy akárki nyeri a választást, a közlekedést stratégiai, gazdasági ágazatnak tekintsék, olyannak, ami az emberek életét segíti és könnyíti. Ez kiemelt, kulcsfontosságú szerepet kell hogy kapjon, bármilyen kormány is jön.

Ez egy jó ügy, ha erre áldoznak, jó helyre kerül a pénz. Ha jól van megszervezve a közlekedés, az megéri a választópolgároknak az adófizetői pénzek ráköltését.

Azt tudja javasolni bárkinek, akinek át kell majd adnia a tárcáját, hogy érdemes küzdenie az ágazatért, és megpróbálnia a következő költségvetési években ennek helyet és lehetőséget teremteni.

Lázár János ezen a ponton árulta el, hogy személyesen csak a választásokig tervez, az igazság pedig az, hogy a mostani közlekedésinfóval

lényegében a közlekedéssel kapcsolatos teendőinek nyilvános részét le is zárta, mert a választási kampányban kell dolgoznia a miniszterelnök felkérésére a következő 90 napban.

Éppen ezért Csepreghy Nándor eddigi miniszterhelyettes viszi a minisztériumot, ő pedig kampányolni fog. Amikor a sajtó visszakérdezett, hogy lát-e valakit, akiből szerinte jó közlekedési miniszter lenne, Lázár János úgy reagált, hogy „megneveztem”.