Most lett elege Szlovákiának Zelenszkijből: bejelentés a Barátság vezetékről, így darabolnák fel Ukrajnát – a legolvasottabb közéleti cikkek augusztusban

A tapasztalat szerint a nyáron a könnyedebb témák vonzanak több olvasót, ennek megfelelően a "közéleti" témák is más összetételűek. A politikusok természetesen augusztusban sem hagynak minket teljesen magunkra, nagyon sokan olvasták lapunkban például, hogy Giorgia Meloni és Orbán Viktor karöltve bírálták az EU Bíróság ítéletét az illegális migráció ügyében.

A Barátság ukrán megtámadása után Robert Fico kikelt magából, és Budapestnek sem voltak kedves szavai – Kijev lerázta magáról, mint kutya a vizet Fotó: ANP via AFP

Közel sem annyian azonban, mint az egyetlen hónapot sem kihagyó és szomszédaikkal szemben is agresszivitást szülő ukrajnai gyötrelem folytatódásáról szóló híreket. Első helyen is a barátságot elvesztő Barátságról szólókat: a Barátság vezeték megtámadása, augusztus főleg erről szólt. Legkattintottabb közéleti témáink ezek voltak, amikor elbúcsúzott 2025 nyara.

Most lett elege Szlovákiának Ukrajnából

Az ukrán hadsereg támadásai a Druzsba (Barátság) olajvezeték ellen sértik Szlovákia nemzeti érdekeit és Ukrajnáét sem szolgálják – ezt Juraj Blanar szlovák külügyminiszter jelentette ki a JOJ tévécsatorna Politika 24 című műsorában. Sokatmondóan közölte azt is, hogy a Barátságon érkező olajat feldolgozó szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát, sürgetve a béketárgyalásokat, mert "csak így lehet megállítani az energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös támadásokat" Oroszország, illetve Ukrajna részéről.

Ennél messzebb ment Robert Fico miniszterelnök, aki videóban sértette vérig Ukrajnát: „Szenvedni fog” – mondta, mire azonnal kitört a botrány, Volodimir Zelenszkij kormánya pedig ezt nem tűrte: hivatalos levélben fenyegették meg Szlovákiát – erről írt a Világgazdaság augusztus 25-én.

Azóta sok víz folyt le a Tiszán. Magyarország mentességet kapott az orosz energia európai felhasználását blokkoló amerikai szankcióktól, az Egyesült Államok béketervet terjesztett elő, Brüsszel pedig egy rendelkezéssel, amely mégis betiltaná az orosz szállításokat. A Barátság ügye kijevi részről sem került nyugvópontra.

Sokkoló ukrán javaslat, nem akárki súgta bele Zelenszkijék fülébe: "Állítsuk le az orosz olajat Magyarországnak a Barátság vezetéken, akkor lesz elég áramunk"

Hiába jelentett be az ukrán kormány több intézkedést az áramkimaradások mérséklésére, ezek érdemben nem javítanak a helyzeten Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaprogramjainak igazgatója szerint. A szakértő radikálisabb lépést javasol: állítsák le az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé, mert az olajvezeték turbináinak leállításával sokkal több áramot lehet megspórolni.

Fordulat a Barátság vezeték leállásában

Néhány nappal a fenti konfliktus után arról számolhattunk be – és ezt is rengetegen olvasták –, hogy északi szomszédunkba már érkezik az orosz olaj (ezt Facebook-bejegyzésében Denisa Saková, Szlovákia gazdasági minisztere jelentette be), és hamarosan Magyarország következik. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött.