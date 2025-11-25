Ukrajna rajta ütött Putyinon, rég történt ekkora ellencsapás: lángolnak az orosz stratégiai célpontok – odaveszhetett a rejtélyes A-60-as kísérleti repülőgép

Több oroszországi stratégiai célpontra mértek sikeres csapást az ukrán vezérkar szerint az ország különleges erői. Egyebek mellett találat érte a G. M. Berijev nevét viselő TANTK repülőgép-javító üzemet, valamint a Molnyija - Atlant Aero nevű dróngyártó vállalatot.

Az ukrán különleges erők az A-50-esek javítóbázisát is telibe találták/Fotó: Anadolu via AFP

Mind a két célpont területén számos robbanás történt és jelentős tüzek kaptak lángra. A TANTK üzem elleni támadás során feltehetően találat érte az A-60-as kísérleti repülőgépet is. Ez a vállalat végzi ráadásul az A-50-es légtérellenőrző repülőgépek, valamint az orosz Tu-95MS stratégiai bombázók javítását és modernizációját is.

Az ukrán különleges erők Novorosszijszk kikötőjére is újabb csapást mértek

Novorosszijszkban sikeres találat érte a Seszharisz olajterminált, és ugyancsak eltalálták a tuapszei olajfinomítót Krasznodar régióban. Előzetes adatok szerint Novorosszijszkban találat érte az olaj ki- és befejtésére szolgáló berendezéseket, azaz a tankerek töltő-ürítő állványait, valamint egy SZ-400-as légvédelmi rakétarendszer indítóállását.

A támadásokat Barsz típusó reaktíc drónokkal és Neptun robotrepülőgépekkel hajtották végre.

Egy tévéműsorban Mikola Hricenko, a műveleti rendeltetésű 4. zászlóalj vezetője elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban változatlanul ádáz harcok dúlnak, a város bizonyos részei felett folyamatosan változik az ellenőrzés.

"Pokrovszkban és a város környékén most rendkívül aktívak a harci cselekmények, és a frontvonal nem áll egy helyben: folyamatosan van előrehaladás, vagy nálunk vagy az ellenségnél. Folyamatosan változik a helyzet. A pokrovszki irányban zajló háború most mutatja meg, mennyire dominánsak a drónok a harctéren" -mondta, hozzátéve, hogy egy öt-tíz kilométeres sávban cserélnek folyamatosan gazdát a területek. Kifejtette, hogy a a térségben az orosz erők jelentős létszámfölényben vannak, elmondása szerint minimum egy a tízhez az arány.

A Novus ukrán szupermarket-hálózat a Facebookon közölte, hogy az éjszakai masszív orosz légicsapások során súlyosan megrongálódott a kijevi – több mint 50 ezer négyzetméter alapterületű - logisztikai központja. A közlemény szerint négy - az áruk kirakodására érkező - sofőr életét vesztette, öt ember pedig megsebesült. "A támadás ellenére az üzletekben nem lesz áruhiány" – tette hozzá a vállalat sajtószolgálata.