Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem

Miközben az orosz csapatok lassan, de biztosan nyomulnak előre, Kijev a háború jelenlegi szakaszában az orosz energiainfrastruktúrára mért csapásokba és a nemzetközi szankciókba veti reményét. Az éjszaka az orosz olajexport számára kulcsfontosságú helyet támadtak meg, ennek következtében Novorosszijszk polgármestere szerdán rendkívüli állapotot hirdetett, az olajkivitel leállt. De lesz-e ennek az újabb epizódnak nagyobb hatása, mint az eddigieknek? Az olaj ára mindenesetre azonnal megugrott a nemzetközi piacon a hírre: a Brent olaj ára hirtelen 3 százalékkal ment feljebb, egészen 65 dollár per hordó közelébe, majd visszakorrigált – az ijedelem villámgyorsan kifújt.

Orosz olaj: becsülhetően az export egyharmada indul innen, és az ukrán dróncsapás nyomán most leállt a szállítás / Fotó: AFP

Eközben az orosz légicsapások sem álltak le – Kijevet, a harkivi, odesszai és szumi régiókat is támadták – a hatalmas orosz fekete-tengeri kikötőre, Novorosszijszkra ukrán drónok csaptak le.

Orosz olaj: megállás van, a konténerek és a gabona mehet tovább

A régió katasztrófavédelmi szolgálata péntek hajnalban a Telegramon közölte: a lehulló dróntörmelék tüzet okozott a Transznyefty Seszkharisz olajtermináljának raktárában.

A tüzet több mint 50 tűzoltóegység bevetése után eloltották, de nem közöltek részleteket a károkról – írja a Bloomberg.

A drónok egy civil hajót is eltaláltak a novorosszijszki kikötőben, három lakóépület is megsérült, és a kikötő konténerterminálja és Oroszország legnagyobb gabonaterminálja is, amelyek azonban az üzemeltető Gyelo csoport szerint továbbra is üzemelnek. Ezzel szemben a Reuters azt jelentette az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva, hogy az olajexportot a Transznyefty felfüggesztette.

A kazah olaj eljut Novorosszijszkig, de most úgy néz ki, onnan nem jut tovább

Ukrajna a legutóbb szeptember végén csapott le az orosz fekete-tengeri olajrakodó infrastruktúrára, Seszkharisz terminál és a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (CPC) rakodólétesítményeinek ideiglenes leállítását elérve.

Kazahsztán energiaügyi minisztériuma pénteken közölte, hogy a nyersolaj betáplálása a Novorosszijszk kikötőjéhez kapcsolódó csővezetékrendszerbe zavartalanul folytatódik – írta a Bloomberg. A minisztérium nem reagált azonban azonnal a Novorosszijszk közelében található CPC terminálon keresztüli rakodásokkal kapcsolatos kérdésekre, a CPC szóvivője pedig nem kívánta kommentálni az eseményeket.