Teljes káosz a magyar-szerb határon, 15 órás várakozás az EES miatt – rettegnek tőle, hogy mi lesz az ünnepek alatt
A szerb határátkelőkön kialakult torlódások, amelyeket az Európai Unió új határregisztrációs rendszere (EES) okoz, várhatók voltak, ám a mostani helyzet minden előrejelzést felülmúlt – közölte Aleksandar Senicic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének vezetője.
Elmondása szerint a rendőrök felkészültsége, a rendszer technikai működése és az esetleges meghibásodások mind olyan tényezők voltak, amelyekre már korábban felhívták a figyelmet.
Senicic hangsúlyozta: bár ünnepnapokon korábban is előfordultak többórás várakozások a magyar–szerb határon, az új elektronikus rendszer most tovább lassítja az átkelést. A 10-15 órás várakozásokra azonban senki sem számított.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy elindult Magyarországon az Európai Unió új határregisztrációs rendszere.
Az EES keretében elsőként a tompai–kelebiai átkelőn kezdték meg az elektronikus adatgyűjtést a harmadik országból érkező utasokról.
A rendszert november közepéig minden magyar–szerb határátkelőn életbe léptetik. A határátlépőktől arcfotót és ujjlenyomatot vesznek.
A Magyar Szó cikke szerint az EES rendszer azért okoz torlódást, mert az EU-ba való belépést és kilépést is külön-külön rögzíteni kell, így a visszaút is elhúzódik.
A szövetség vezetője hozzátette, hogy a turisták és a szakmai szervezetek már panaszokat küldtek az Európai Bizottságnak, de választ egyelőre nem kaptak.
Véleménye szerint az Európai Unió mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a rendszer teljeskörűen működjön 2026 áprilisára, annak ellenére, hogy ez elriaszthatja az utazókat.
Mint mondta, javaslatot tettek a fuvarozók számára bevezetendő „zöld sávokra”, valamint az utasok előzetes regisztrációjára a nagyvárosokban, ám ezekre az EU eddig nem reagált.