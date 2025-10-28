Deviza
utazás
határátkelés
EES
röszkei határátkelőhely
Szerbia
schengeni övezet
magyar határ
biometrikus azonosítás
határellenőrzés
Európai Unió

Élesítették az új rendszert: arcfotó készül és ujjlenyomatot vesznek a magyar határon – külön sávba kell állnia annak, aki érintett

Elindult Magyarországon az Európai Unió új határregisztrációs rendszere. Az EES keretében elsőként a tompai–kelebiai átkelőn kezdték meg az elektronikus adatgyűjtést a harmadik országból érkező utasokról. A rendszert november közepéig minden magyar–szerb határátkelőn életbe léptetik. A határátlépőktől arcfotót és ujjlenyomatot vesznek.
VG
2025.10.28, 11:17
Frissítve: 2025.10.28, 11:29

Az Európai Unió új határregisztrációs rendszerének (EES) alkalmazása ma reggel 8 órakor kezdődött a magyar–szerb határ Tompa–Kelebia átkelőjén – vette észre Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának keddi közlését a Magyar Szó Online.

Koszeghatar_20200318_UT (1) határ
Elindult Magyarországon az Európai Unió új határregisztrációs rendszere / Fotó: Unger Tamás

A Röszke–Horgos átkelőnél az EES-rendszert november 4-től vezetik be, míg november 11-ig a többi magyar–szerb határátkelőn is életbe lép. 

A közlemény szerint a magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utasról – beleértve a szerb állampolgárokat is – elektronikus nyilvántartást készít, ami arcfotó és ujjlenyomat rögzítését jelenti. A határátkelőkön regisztrációs pontokat alakítottak ki, a rendőrségi munkatársak pedig külön sávokba irányítják azokat a járműveket, amelyek utasait regisztrálni kell.

A főkonzulátus tájékoztatása szerint az uniós útlevéllel rendelkező utasok továbbra is a megszokott módon utazhatnak, számukra nem lesz változás.

Az EES megváltoztatja az Európai Unióba való beutazást

Mint a Világgazdaság is megírta, életbe lépett az EU-s belépési-kilépési rendszer. Az EES minden nem európai uniós állampolgár számára kötelező lesz. A rendszer teljes bevezetése folyamatosan történik. 

Mivel Magyarország 2004 óta az EU tagja, így minket ez a változás egyelőre nem érint, azonban minden nem uniós állampolgár, így a brit látogatók számára is fontos módosítás, hogy a régóta halogatott új biometrikus belépés-ellenőrzési rendszer október 12-én működésbe lépett.

Az Európai Unió célja, hogy modernizálja külső határainak ellenőrzését, megakadályozva ezzel az illegális migrációt, a személyazonosság-csalásokat, és figyelemmel tudja kísérni, hogy a vízum nélkül az unióba utazók betartják-e a 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos tartózkodásra vonatkozó szabályt.

A szabálymódosítás értelmében a belépési-kilépési rendszer előírja, hogy minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell személyes adatait, beleértve az ujjlenyomatát és az arcképét is, amikor először lép be a schengeni övezetbe, vagyis Írországot és Ciprust kivéve minden uniós tagállamba, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.

Az utasoknak az EES nem okoz pluszköltséget, a regisztráció és a belépés is ingyenes.

Mivel az EES bevezetése fokozatosan történik, így az Európai Unió bízik abban, hogy nem lesznek nagyobb fennakadások. A határőrök azonban a kezdeti időszakban dönthetnek úgy, hogy rövid időre felfüggesztik az ellenőrzéseket, ha a feldolgozási idő túl hosszúra nyúlik.

Az első nagy próbatételt a 2026-os húsvéti ünnepek jelentik majd, utána a 2026-os nyár lesz a következő, sok család ugyanis ebben a két időszakban utazik majd először az EES bevezetése után.

Az ellenőrzéseket a schengeni térség nemzetközi repülőterein, kikötőiben, vasútállomásain és közúti határátkelőhelyein egyaránt elvégzik.

