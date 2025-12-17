Ennyi volt: negyven év után bezár a német autóipar újabb gyára – hiába próbálták eladni, senkinek se kellett

Az Allgaier Automotive után újabb hagyományos német autóipari beszállító adja fel a küzdelmet. A Huber Automotive felszámolása tovább erősíti a gazdasági válság jeleit az országban.

Hiába a hónapokig tartó mentési kísérlet, egy újabb német autóipari beszállító jelentette be, hogy végleg bezárja kapuit / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Már február végén kiderült, hogy az Allgaier Automotive az év végén bezárja kapuit, most pedig újabb dél-németországi autóipari beszállító jutott hasonló sorsra. A Baden-Württemberg tartományban, Mühlhausen im Tälében működő Huber Automotive AG még augusztusban nyújtott be csődvédelmi kérelmet, amely körülbelül 100 munkavállalót érintett.

A felszámolást vezető Martin Mucha – a Grub Brugger szakértője – a Merkur napilapnak közölte:

nem sikerült befektetőt találni a vállalat egészére, így a működés folytatása ellehetetlenült.

A rendes felszámolási eljárás szeptember eleji megindítása után rövid időn belül sikerült megoldást találni a cég fejlesztési divíziójára. Ezt az üzletágat – mintegy 30 munkavállalóval együtt – az októberben bejelentettek szerint a Neura Robotics vette át Metzingenből.

A vállalat fennmaradó része azonban nem talált új tulajdonosra. A 2000-ben alapított Huber Automotive így 2026. február 28-án leállítja a termelést és bezárja kapuit.

A Huber Automotive gyökerei az 1983-ban alapított Huber Fahrzeugtechnikig nyúlnak vissza, a cég főként járművek elektromos átállására specializálódott. A csődeljárás megindítása után azonnal befektetői folyamat indult, ám – a fejlesztési részleg kivételével – ez sikertelennek bizonyult.

Az autóipar jelenlegi helyzete egyre nehezebbé teszi a bajba jutott beszállítók megmentését

– fogalmazott Martin Mucha. Hozzátette: a Huber Automotive esetében minden erőfeszítés ellenére sem volt megoldás, ezért a működés megszüntetése elkerülhetetlen.

A bezárás a fejlesztési részlegen kívül mintegy 75 munkavállalót érint. Számukra hat hónapos időtartamra lehetőséget kínálnak arra, hogy egy átmeneti foglalkoztatási társasághoz kerüljenek, ami enyhítheti a hirtelen munkaerőpiaci sokkot.

Nem elszigetelt esetről van szó: néhány nappal korábban szintén egy Baden-Württemberg-i autóipari beszállító jelentett csődöt.