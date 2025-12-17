Egyszerre három amerikai gyár épül Magyarországon, ezek a települések készülhetnek – egész Közép-Európa nem látott még ilyet

Szijjártó Péter szerdán New Yorkból jelentkezett, és egy újabb gazdasági óriásbejelentést tett: három amerikai vállalat összesen 21,5 milliárd forint értékű beruházást hoz Magyarországra. A projekt több mint 200 új, magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni.

Szijjártó Péter New Yorkban jelentette be, hogy Mártélyon, Környén és Budapesten is elidulnak amerikai óriásberuházások / Fotó: Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy három új amerikai beruházás érkezik Magyarországra.

A projektek összértéke 21,5 milliárd forint, amelyhez a kormány további 4 milliárd forint támogatást ad, és több mint 200 magas hozzáadott értékű munkahelyet hoznak létre.

Szijjártó Péter: egyedülálló beruházások indulnak országszerte

Mártélyon a Scrub Daddy vállalat települ, amely az Egyesült Államokban a „Cápák Között” című műsorban is felhívta magára a figyelmet. A cég mosópasztákat és mosószivacsokat fog gyártani, amelyeket több mint 40 országba exportálnak majd, így hazánkban globális gyártóbázis jön létre.

Környén a Becton Dickinson új sterilizálóüzemet épít, amely Közép-Európában egyedülállónak számít. A vállalat eddig elsősorban fecskendőket gyártott, az új létesítmény technológiai áttörést hoz a régióban.

Budapestre a Formlabs érkezik, amely kifejezetten szoftverfejlesztésre és 3D-nyomtatásra fókuszáló beruházást indít. A cég célja, hogy innovatív megoldásokat fejlesszen a magyar fővárosban.

Szijjártó kiemelte, hogy mindhárom vállalat értékelte Magyarország stabilitását, politikai, gazdasági és fizikai biztonságát, ami vonzó befektetési környezetet teremt.

A beruházások nemcsak a hazai ipart erősítik, hanem a közép-európai régióban is kiemelkedő jelentőségűek.

A bejelentés mindössze egy nappal azután történt, hogy az MVM öt évre szóló megállapodást írt alá az amerikai Chevronnal cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról: a szerződés évente 400 millió köbméter, összesen kétmilliárd köbméter LNG‑t biztosít Magyarország számára az elkövetkező időszakban.

Ez lesz az első alkalom, hogy amerikai LNG‑szállítás része a hazai energiaellátásnak, és

a kormány szerint ez hozzájárul az energiaforrások diverzifikálásához, az ellátásbiztonság erősítéséhez és az alacsonyabb árak fenntartásához a lakosság és a gazdaság számára.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország számára fontos, hogy minél több forrásból és útvonalon szerezzék be az energiahordozókat, miközben bírálta az Európai Unió bizonyos politikai irányait, és kiemelte az USA‑val való energetikai együttműködés erősödését.