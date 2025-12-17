Zelenszkij nem bírja tovább idegekkel, maga megy Brüsszelbe az orosz vagyonért: Orbán Viktor és Andrej Babis fogja várni – nagy bukás lehet a vége

Bár Brüsszel újabb milliárdokat adna Ukrajnának, ezúttal a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, a terv látszólag megakadt, hála a magyar kormánynak és szövetségeseinek. Volodimir Zelenszkij azonban csütörtökön személyesen is elutazik az uniós csúcstalálkozóra, hogy megpróbálja megszerezni a Kijevnek sürgősen kellő támogatást.

Zelenszkij személyes jelenléttel próbálja felgyorsítani az uniós döntést Ukrajna finanszírozásáról / Fotó: Anadolu via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön részt vesz az Európai Unió állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. Az ukrán vezető célja a Bloomberg szerint egy mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag elfogadtatása, amelyet a befagyasztott orosz állami vagyon fedezne a következő két évben.

A terv azonban komoly vitát váltott ki az EU-n belül.

Több tagállam – köztük Magyarország – arra figyelmeztet, hogy az orosz vagyon felhasználása jogi aknamező, és súlyos pénzügyi felelősséget róhat az unióra. Nem véletlen, hogy Belgium is ellenzi az elképzelést, hiszen ott található az orosz jegybanki eszközök jelentős része, és reális veszélyként kezeli egy későbbi kártérítési per lehetőségét.

Magyarország álláspontja egyértelmű. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az orosz vagyon elkobzása és Ukrajnának juttatása nemcsak jogsértő, hanem politikailag is rendkívül veszélyes lépés lenne. A magyar kormány úgy látja: az EU ezzel belesodródna a háború további eszkalációjába, miközben az európai gazdaság és a tagállamok fizetnék meg az árát.

Zelenszkij hiába jön, az orosz vagyon nem megy sehová

A brüsszeli csúcson végül nem került napirendre az orosz vagyon jogi felhasználásának kérdése, ami magyar kormányzati értékelés szerint egyértelmű visszalépés Ursula von der Leyen és a háborúpárti tagállamok részéről. Ez azt jelzi, hogy a magyar ellenállás hatásos volt, és sikerült megakadályozni egy elhamarkodott döntést.

A magyar álláspontot nemzetközi politikai támogatás is erősíti. Andrej Babis cseh miniszterelnök Brüsszelből üzent a magyaroknak, nyíltan kiállva Orbán Viktor mellett. Babis szerint Európának szüksége van olyan vezetőkre, akik megvédik a nemzeti érdekeket, és nem engedik, hogy Brüsszel jogilag és gazdaságilag is kockázatos döntéseket erőltessen a tagállamokra.