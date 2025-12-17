Romániában jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal megemelik a minimálbért. Erről a kormánykoalícióban részt vevő pártok vezetői döntöttek szerdai tanácskozásukon.

Lehet irigykedni: kenterbe veri a magyar minimálbér a románt – itt vannak a pontos összegek, mennyivel több a nettó / Fotó: AFP

A megállapodás értelmében 2026. július 1-jétől a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint) emelkedik a bruttó minimálbér, ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról is, hogy

az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait.

Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben – tudatta az Agerpres hírügynökség.

A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy

10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója,

illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya.

A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától az üzleti forgalom 0,5 százalékára csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni (jelenleg 1 százalékos) minimáladót (IMCA). A külföldi befektetők által élesen bírált, a további beruházásokat szerintük elriasztó adót az évi 50 millió eurónál nagyobb forgalmat lebonyolító cégekre vetette ki Románia 2024-től kezdődően.

A magyar minimálbér még mindig magasabb

Eközben Magyarországon 2026. január elsejétől a minimálbér bruttó 290 800 forintról 11 százalékkal 322 800 forintra, míg a szakmunkás-bérminimum az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik. Bár a magyar adórendszer sajátosságai miatt a tisztán hazavihető fizetés kiszámítása sosem könnyű, de azért lehet számolgatni.

Az egykeresős, gyerek nélküli munkavállaló esetében a nettó minimálbér 214 662 forint, a

szakmunkás-minimálbér esetében pedig 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől.

Ezek az összegek még emelkedhetnek a családi adókedvezmény januári bővítésével, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével, amelyeket minimálbéresek is igénybe vehetnek.