Deviza
EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,46 +1,03% GBP/HUF443,46 +0,67% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,36 +0,93% RON/HUF76,44 +0,98% CZK/HUF15,96 +0,61% EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,46 +1,03% GBP/HUF443,46 +0,67% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,36 +0,93% RON/HUF76,44 +0,98% CZK/HUF15,96 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
minimálbér
Románia
Bukarest
Magyarország
nettó bér

Lehet irigykedni: kenterbe veri a magyar minimálbér a románt – itt vannak a pontos összegek, mennyivel több a nettó

A román kormány döntése értelmében 2026 második felétől nő a minimálbér összege, ugyanakkor ez sem billenti át az egyensúlyt. A magyar minimálbér nettó értéke továbbra is kedvezőbb, még az adó- és járulékkülönbségeket figyelembe véve is. A részletek alapján pontosan látszik, mekkora a különbség.
VG/MTI
2025.12.17, 20:19
Frissítve: 2025.12.17, 20:28

Romániában jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal megemelik a minimálbért. Erről a kormánykoalícióban részt vevő pártok vezetői döntöttek szerdai tanácskozásukon.

Lehet irigykedni: kenterbe veri a magyar minimálbér a románt – itt vannak a pontos összegek, mennyivel több a nettó
Lehet irigykedni: kenterbe veri a magyar minimálbér a románt – itt vannak a pontos összegek, mennyivel több a nettó / Fotó: AFP

A megállapodás értelmében 2026. július 1-jétől a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint) emelkedik a bruttó minimálbér, ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról is, hogy 

az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait. 

Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben – tudatta az Agerpres hírügynökség.

A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy 

  • 10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója, 
  • illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya.

A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától az üzleti forgalom 0,5 százalékára csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni (jelenleg 1 százalékos) minimáladót (IMCA). A külföldi befektetők által élesen bírált, a további beruházásokat szerintük elriasztó adót az évi 50 millió eurónál nagyobb forgalmat lebonyolító cégekre vetette ki Románia 2024-től kezdődően.

A magyar minimálbér még mindig magasabb

Eközben Magyarországon 2026. január elsejétől a minimálbér bruttó 290 800 forintról 11 százalékkal 322 800 forintra, míg a szakmunkás-bérminimum az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik. Bár a magyar adórendszer sajátosságai miatt a tisztán hazavihető fizetés kiszámítása sosem könnyű, de azért lehet számolgatni.

  • Az egykeresős, gyerek nélküli munkavállaló esetében a nettó minimálbér 214 662 forint, a
  •  szakmunkás-minimálbér esetében pedig 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől.

Ezek az összegek még emelkedhetnek a családi adókedvezmény januári bővítésével, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével, amelyeket minimálbéresek is igénybe vehetnek.  

Január elseje után egy minimálbéren foglalkoztatott 40 alatti kétgyermekes anya tisztán hazavihető fizetése 48 420 forinttal emelkedhet, ugyanis ennyi szja befizetése alól mentesül, tehát az ő esetében a nettó minimálbér 2026-ban 263 082 forintra nőhet. Egy szakmunkás-minimálbéren lévő édesanya pedig 55 980 forinttal több nettóra számíthat, amivel egyből 300 ezer fölé ugrik a nettó keresete.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu