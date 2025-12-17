Döntött az EU: új schengeni övezet jöhet létre, minden tagállamra vonatkozik – 24 órán belül át kell lépniük a belső határokat a katonáknak

Megszavazta az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén azt a határozatot, melyben egy „katonai schengeni övezet” létrehozását javasolják egy esetleges orosz agresszióval szemben, ugyanis a képviselők véleménye szerint az európai biztonság és védelem szempontjából alapvető fontosságú a katonai mobilitás előtt álló akadályok csökkentése – tájékoztatott az uniós parlament szerdán.

Döntött az EU: új schengeni övezet jöhet létre, minden tagállamra vonatkozik / Fotó: Media Core Design

A 493 szavazattal, 127 ellenében és 38 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja felhívta a figyelmet a katonai mobilitás hiányosságaira, valamint arra, hogy sürgősen meg kell könnyíteni a csapatok, felszerelések és eszközök gyors, határokon átnyúló mozgását Európa-szerte.

A katonai mobilitás alapvető fontosságú a közös európai biztonság és védelem szempontjából, de a keleti szárny, különösen a balti országok és Lengyelország biztonsága szempontjából is

– fogalmaztak.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők egy katonai schengeni térség kidolgozását javasolják, melyet egy katonai mobilitási munkacsoport és egy európai koordinátor erősítene meg a különböző kezdeményezések végrehajtásának egyszerűsítése érdekében. Hangsúlyozták, hogy a katonai mobilitás az EU és a NATO közötti együttműködés egyik prioritása, és elengedhetetlen ahhoz, hogy béke, válság vagy háború idején lehetővé váljon a szövetséges erők mozgása.

Rendszeres közös gyakorlatokat és stresszteszteket javasoltak az akadályok azonosítása és felszámolása érdekében,

valamint úgy vélekedtek, hogy az EU-nak követnie kellene a NATO példáját, és biztosítania szükséges, hogy a gyorsreagálású csapatok békeidőben is három napon belül, válsághelyzetben pedig 24 órán belül átléphessék az EU belső határait.

Az EP az állásfoglalásban felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős adminisztratív és pénzügyi akadályok, valamint infrastrukturális akadályok vannak a katonai mobilitás útjában. Mindez azt jelenti, hogy a katonai felszerelések EU-n belüli mozgatása néha több mint egy hónapot is igénybe vehet – figyelmeztettek.