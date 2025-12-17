Megérkezett a magyar válaszcsapás Ausztria nemzeti büszkeségére: szerda este megküldte a kormány a hadüzenetet a Strabagnak – itt a vége

A Strabag nem vállalt írásos garanciát az M30-on elvégzett javításaira – írta szerda kora esti közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ezzel Lázár János minisztériuma a kedden beállt helyzetet erősítette meg, mint kiderült, nem véletlenül.

Strabag: a magyar kormány megkezdte az osztrák multi büntetését / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, tegnap néhány óra leforgása alatt totális változás állt be a kettészakadt magyar autópálya, az M30-as ügyében. Az osztrák kivitelező, a Strabag ugyanis váratlanul megmakacsolta magát.

Kedden délután még arról volt szó, hogy a hányatatott sorsú sztráda szerdán, tehát ma végre megnyílhat, majd kedden este kiderült: az MKIF Zrt.-nek mint üzemeltetőnek még sincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát.

Történt ugyanis, hogy az ÉKM 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. Ausztria nemzeti büszkesége ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. Csakhogy a minisztérium szerint egyértelmű, hogy az építőipari cég továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért.

Mindez azért probléma, mert a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag

teljes körű,

írásos felelősséget vállal,

és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.

Az utóellenőrzésről szóló monitoringterv részletesen tartalmazza, mit milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti további mérésekre. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibákat a Strabag továbbra is köteles kijavítani.

Idáig tehát egyelőre el sem jutott az ügy, miután nem sikerült kicsikarni az aláírást az osztrák vállalatból. Szerdán pedig elfogyott a kormány türelme, és életbe léptette az első, illetve rögtön a második büntetést a Strabag ellenében.

Az ÉKM mai napon döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról, továbbá közölte, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védi a köz és a közlekedők érdekeit. Ami ennél is súlyosabb következmény, hogy Lázár János tárcája felhívta valamennyi, közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a

a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes.

Mindezt nehéz másképp értelmezni, mint hogy az osztrák multi mostantól feketelistára került, és ugyancsak bizonytalanná válik, hogy tekintettel az M30-as botrányra, képes-e megfelelni akár a jelenleg is futó, pláne a jövőbeni közbeszerzések teljesítésének. Ha nem, az a Strabag magyarországi tevékenységének a végét jelentheti.