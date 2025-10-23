Deviza
Orbán Viktornak ez nagyon nem hiányzott, Facebook-kommentben fakadt ki: ki akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot – "Kész elmebaj"

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon. A lengyel kormány már-már példátlan kirohanást intézett Magyarország ellen.
VG - MTI
2025.10.23, 06:53
Frissítve: 2025.10.23, 06:53

A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez hozzászólva úgy fogalmazott: sutba akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot — közölte az MTI.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
A lengyel külügyminiszter Sikorski posztjára a magyar miniszterelnök politikai igazgatója reagált. / Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt - tette hozzá. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának - hangsúlyozta Orbán Viktor, "kész elmebajnak" nevezve a helyzetet.

Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot! — zárta sorait a miniszterelnök.

Orbán Balázs a Facebook-oldalán felháborítónak nevezte, hogy a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Mindezt a háborús pszichózis legsötétebb mélységének nevezte.

Orbán Balázs nem ért egyet a lengyel vezetéssel

Akármennyire is törekszik a lengyel-magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy a népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a bejegyzés alatt megosztott egy a Mandiner online kiadásában szerdán megjelent cikket, mindezt úgy kommentálva:

a lengyel külügyminiszter, Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. Hova lehet még süllyedni?

A Mandiner cikkében azt írták, hogy "elszabadult" a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. A lengyel tárcavezető azt kívánta, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.

Sikorski üzenete Szijjártó Péternek

A Mandiner szerint Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újfent az X-en üzent Szijjártó Péternek és Magyarországnak. A tárcavezető arra reagált, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

Ebben az üzenetben Oroszországra utalva kiemelte: büszke a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény. A Mandiner szerint a terrorcselekményt "verbálisan puszta önvédelemmé szelídítő" lengyel politikus nem érte be ennyivel: lényegében leírta, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amitől Magyarország energiaellátása függ.

Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz

 — idézték Sikorskit a Mandineren.

