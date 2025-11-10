Deviza
vonatbaleset
baleset
Szlovákia

Egymásnak hajtott két vonat a magyar határ közelében: többtucatnyian sérültek meg

Kevesebb mint egy hónappal a szádalmási baleset után ismét karambolozott két vonat Szlovákiában. A vonatbalesetnek sok sérültje van, de szerencsére halálos áldozatok nincsenek.
K. B. G.
2025.11.10, 10:10
Frissítve: 2025.11.10, 10:25

Összeütközött két vonat Szlovákiában vasárnap este, miután az egyik vonat belehajtott a másik végébe, több tucat utas sérülését okozva – derül ki a szlovák belügyminisztérium és rendőrség tájékoztatásából.

vonatbaleset Szlovákia
A vonatbalesetben sokan megsérültek / Fotó:  Szlovák Rendőrség

Szerencsére nem követelt halálos áldozatokat a vonatbaleset

Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter egy televíziós interjúban elmondta, hogy többtucatnyian sérültek meg könnyebben, és 11 főt kórházba is kellett szállítani. Halálos áldozata azonban szerencsére nem volt a balesetnek.

A Reuters összefoglalója szerint a két vonat Pozsony és a közeli Bazin között hajtott egymásnak. A rendőrség Facebookon közzétett írása szerint nem szemben ütköztek, a vonatok és nem is siklottak ki. 

Az elmúlt hónapokban ez már a második szlovákiai vonatbaleset, miután október 13-án 91-en sebesültek meg két vonat ütközésekor

A múlt havi baleset helyszínén a pálya a vizsgálatok szerint jó állapotban volt, így azt valószínűleg emberi mulasztás vagy műszaki meghibásodás okozhatta. A mostani baleset okairól egyelőre nem szolgáltak felvilágosítással.

