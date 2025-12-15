Mi lett volna Erdő Péter neve pápaként; Merz összetörte Zelenszkij álmát: csak a háború után lehet szó Ukrajna uniós csatlakozásáról – legolvasottabb közéleti híreink áprilisban

Sűrű volt az idei április is, Ferenc pápa halála után javában zajlott a pápaválasztás, megszületett a koalíciós megállapodás Németországban, de az orosz–ukrán háború sem ért még véget, míg Magyarországon Lázár János építési és közlekedési miniszter közölt jó hírt az útdíjakkal kapcsolatban egyes autósoknak. Ezek voltak a Világgazdaság legolvasottabb közéleti hírei idén áprilisban.

Ez lehet Erdő Péter neve, ha pápává választják – az olaszok már sejtik, és ez szenzációs lenne

Ferenc pápa halála után szinte azonnal megindult a találgatás, hogy ki lehet a következő katolikus egyházfő, és Erdő Péter esztergomi érseket is az esélyesek között emlegették. A jól értesült olasz lapok még azt is tudni vélték, hogy megválasztása esetén a magyar bíboros milyen néven lenne Róma püspöke.

A RaiNews arról írt, hogy a magyar egyházi vezető a III. János Pál nevet veheti fel megválasztása esetén, hiszen 2003-ban még a lengyel származású II. János Pál avatta bíborossá.

Az új német kancellár visszarántotta Zelenszkijt a földre: Merz megmondta neki, ne álmodozzon

Friedrich Merz áprilisban már megkötötte a koalíciós megállapodást a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták között, de hivatalba csak a következő hónapban lépett. A diplomácia terén azonban már rendkívül aktív volt, és külpolitikai kérdésekben is állást foglalt, így az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna európai uniós vagy NATO-tagságáról is.

Bár az akkor még leendő német kancellár támogatását fejezte ki Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási törekvéseivel kapcsolatban, arra is felhívta a figyelmet, hogy erre csak a háború lezárását követően kerülhet sor. Bár azóta többször voltak tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország, valamint Ukrajna és Oroszország között, a háborút továbbra sem sikerült lezárni, sőt még a tűzszünetig sem sikerült eljutni.

Autópálya-matrica: Lázár János különös döntést hozott – akinek ilyen járműve van, nem kell többé útdíjat fizetnie Magyarországon

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy Facebookra feltöltött videóban mesélt arról, hogy milyen egy átlagos napja, amikor teendői egyik szünetében foglalkozott egy olyan kérdéssel, ami a pécsi Lázárinfón merült fel.