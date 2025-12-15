Deviza
Brüsszel megadta magát: kedden bejelentik, hogy 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok

Az Európai Bizottság enged a nyomásnak. Visszavonulót fújnak a belső égésű motorok tilalmát illetően.
M. Cs.
2025.12.15, 11:59

Megnyugodhatnak az európai autógyártók: az Európai Bizottság várhatóan már kedden bejelenti, hogy visszavonulót fúj a belső égésű motorok tilalmát illetően, 2035 után is a piacon maradhatnak a benzines és dízeles autók. Brüsszel ezzel megadja magát Németország, Olaszország, valamint a kínai és az amerikai versenytől szenvedő európai autógyártók nyomásának.

belső égésű motorok
2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok / Fotó: NurPhoto via AFP

A várható bejelentést már a múlt héten előrevetítette Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) a német elnöke, aki a Bild című bulvárlapnak árulta el, hogy elvetik a belső égésű motorok tényleges betiltására irányuló terveket.

Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál. Németország és Olaszország mellett több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért – ezek szerint sikerrel.

A Reuters értesülése szerint az Európai Unió tisztségviselői a bejelentés előtt még tárgyalják a részleteket. Hivatalos és iparági források szerint

öt évvel elhalaszthatják vagy határozatlan időre enyhíthetik a tilalmat.

Maradnak a belső égésű motorok

A 2023-as törvény előírja, hogy 2035-től a 27 tagállamban értékesített összes új személy- és kisteherautónak szén-dioxid-kibocsátásmentesnek kell lennie.

Weber a Bildnek azt mondta, hogy a 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező a 100 százalék helyett, és 2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés.

A döntés módosítása az uniós zöldpolitika legnagyobb visszalépése lenne az elmúlt öt évben.

Az EV-gyártók nem örülnek a hírnek

A tilalom visszavonása megosztja az autóipart. A hagyományos autógyártók, például 

  • a Volkswagen 
  • és a Stellantis 

erőteljesen lobbizott a célok enyhítéséért. Az elektromos járműveket (EV) gyártók azonban úgy gondolják, hogy ez további teret enged Kínának.

Volkswagen - Zwickau plant
A hagyományos autógyártók, például a Volkswagen lobbizott a tilalom ellen / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A technológia megvan, a töltőhálózat kész, és a vásárlók is. Akkor meg mire várunk?

– dohogott Michael Lohscheller, a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar vezérigazgatója.

A tilalom célja a zöldátállás felgyorsítása volt, és az elektromos autók gyorsan terjednek Európában is: az eladásuk októberben éves szinten 36 százalékkal nőtt, a tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) járműveké pedig 32, illetve 47 százalékkal emelkedett.

Az EU ráadásul újrakezdte a tárgyalásokat Kínával a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a héten is folytatódnak.

Brüsszel már korábban megingott

A Európai Bizottság márciusban bemutatott mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén.

Az autógyártók azonban továbbra is szeretnének belső égésű motorral felszerelt modelleket értékesíteni a a plug-in hibridek és a „szén-dioxid-semleges” üzemanyagokkal működő járművek mellett.

Wintry weather in Baden-Württemberg
A robbanómotorok a század végéig velünk maradnak / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke októberben kijelentette, hogy nyitott az e-üzemanyagok és a „fejlett bioüzemanyagok” használatára. Todd Anderson, a belső égésű motorok üzemanyag-rendszereinek gyártója, a Phinia technológiai igazgatója pedig emlékeztetett, hogy több technológiát ötvöző megközelítést kínálnak. Szerinte egyébként a belső égésű motorok „a század végéig megmaradnak”.

Létrehoznak egy új szabályozási kategóriát

Az Európai Bizottság részletesen kidolgozza azt a tervet is, amelynek célja az elektromos járművek arányának növelése a vállalati flottákban, különösen a céges autókban, amelyek az új autók értékesítésének mintegy 60 százalékát teszik ki a kontinensen. Az autóipar azonban a kötelező célok helyett a vásárlást ösztönző intézkedéseket szeretne.

A bizottság valószínűleg 

új szabályozási kategória létrehozását is javasolni fogja

a kis elektromos járművek számára, amelyek alacsonyabb adókat élveznének, és extra krediteket kapnának a szén-dioxid-célértékek elérése érdekében.

A környezetvédők szerint azonban az EU-nak ragaszkodnia kellene a 2035-ös céljához, és az elektromos járművekre koncentrálnia, „mert egyértelműen azok jelentik a jövőt” William Todts, a tiszta közlekedést támogató T&E csoport ügyvezető igazgatója szerint. 

 

