Brüsszel megadta magát: kedden bejelentik, hogy 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok

Megnyugodhatnak az európai autógyártók: az Európai Bizottság várhatóan már kedden bejelenti, hogy visszavonulót fúj a belső égésű motorok tilalmát illetően, 2035 után is a piacon maradhatnak a benzines és dízeles autók. Brüsszel ezzel megadja magát Németország, Olaszország, valamint a kínai és az amerikai versenytől szenvedő európai autógyártók nyomásának.

2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok / Fotó: NurPhoto via AFP

A várható bejelentést már a múlt héten előrevetítette Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) a német elnöke, aki a Bild című bulvárlapnak árulta el, hogy elvetik a belső égésű motorok tényleges betiltására irányuló terveket.

Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál. Németország és Olaszország mellett több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért – ezek szerint sikerrel.

A Reuters értesülése szerint az Európai Unió tisztségviselői a bejelentés előtt még tárgyalják a részleteket. Hivatalos és iparági források szerint

öt évvel elhalaszthatják vagy határozatlan időre enyhíthetik a tilalmat.

Maradnak a belső égésű motorok

A 2023-as törvény előírja, hogy 2035-től a 27 tagállamban értékesített összes új személy- és kisteherautónak szén-dioxid-kibocsátásmentesnek kell lennie.

Weber a Bildnek azt mondta, hogy a 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező a 100 százalék helyett, és 2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés.

A döntés módosítása az uniós zöldpolitika legnagyobb visszalépése lenne az elmúlt öt évben.

Az EV-gyártók nem örülnek a hírnek

A tilalom visszavonása megosztja az autóipart. A hagyományos autógyártók, például

a Volkswagen

és a Stellantis

erőteljesen lobbizott a célok enyhítéséért. Az elektromos járműveket (EV) gyártók azonban úgy gondolják, hogy ez további teret enged Kínának.

A hagyományos autógyártók, például a Volkswagen lobbizott a tilalom ellen / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A technológia megvan, a töltőhálózat kész, és a vásárlók is. Akkor meg mire várunk?

– dohogott Michael Lohscheller, a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar vezérigazgatója.