Brüsszel megadta magát: kedden bejelentik, hogy 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok
Megnyugodhatnak az európai autógyártók: az Európai Bizottság várhatóan már kedden bejelenti, hogy visszavonulót fúj a belső égésű motorok tilalmát illetően, 2035 után is a piacon maradhatnak a benzines és dízeles autók. Brüsszel ezzel megadja magát Németország, Olaszország, valamint a kínai és az amerikai versenytől szenvedő európai autógyártók nyomásának.
A várható bejelentést már a múlt héten előrevetítette Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) a német elnöke, aki a Bild című bulvárlapnak árulta el, hogy elvetik a belső égésű motorok tényleges betiltására irányuló terveket.
Az EPP egyébként már egy éve hadat üzent a tilalomnak, úgy döntött, hogy a klímavédelem helyett inkább az EU autóiparára fókuszál. Németország és Olaszország mellett több autógyártó is lobbizott a szigorúbb szabályozás enyhítéséért – ezek szerint sikerrel.
A Reuters értesülése szerint az Európai Unió tisztségviselői a bejelentés előtt még tárgyalják a részleteket. Hivatalos és iparági források szerint
öt évvel elhalaszthatják vagy határozatlan időre enyhíthetik a tilalmat.
Maradnak a belső égésű motorok
A 2023-as törvény előírja, hogy 2035-től a 27 tagállamban értékesített összes új személy- és kisteherautónak szén-dioxid-kibocsátásmentesnek kell lennie.
Weber a Bildnek azt mondta, hogy a 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező a 100 százalék helyett, és 2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés.
A döntés módosítása az uniós zöldpolitika legnagyobb visszalépése lenne az elmúlt öt évben.
Az EV-gyártók nem örülnek a hírnek
A tilalom visszavonása megosztja az autóipart. A hagyományos autógyártók, például
- a Volkswagen
- és a Stellantis
erőteljesen lobbizott a célok enyhítéséért. Az elektromos járműveket (EV) gyártók azonban úgy gondolják, hogy ez további teret enged Kínának.
A technológia megvan, a töltőhálózat kész, és a vásárlók is. Akkor meg mire várunk?
– dohogott Michael Lohscheller, a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar vezérigazgatója.
A tilalom célja a zöldátállás felgyorsítása volt, és az elektromos autók gyorsan terjednek Európában is: az eladásuk októberben éves szinten 36 százalékkal nőtt, a tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) járműveké pedig 32, illetve 47 százalékkal emelkedett.
Az EU ráadásul újrakezdte a tárgyalásokat Kínával a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a héten is folytatódnak.
Brüsszel már korábban megingott
A Európai Bizottság márciusban bemutatott mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén.
Az autógyártók azonban továbbra is szeretnének belső égésű motorral felszerelt modelleket értékesíteni a a plug-in hibridek és a „szén-dioxid-semleges” üzemanyagokkal működő járművek mellett.
Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke októberben kijelentette, hogy nyitott az e-üzemanyagok és a „fejlett bioüzemanyagok” használatára. Todd Anderson, a belső égésű motorok üzemanyag-rendszereinek gyártója, a Phinia technológiai igazgatója pedig emlékeztetett, hogy több technológiát ötvöző megközelítést kínálnak. Szerinte egyébként a belső égésű motorok „a század végéig megmaradnak”.
Létrehoznak egy új szabályozási kategóriát
Az Európai Bizottság részletesen kidolgozza azt a tervet is, amelynek célja az elektromos járművek arányának növelése a vállalati flottákban, különösen a céges autókban, amelyek az új autók értékesítésének mintegy 60 százalékát teszik ki a kontinensen. Az autóipar azonban a kötelező célok helyett a vásárlást ösztönző intézkedéseket szeretne.
A bizottság valószínűleg
új szabályozási kategória létrehozását is javasolni fogja
a kis elektromos járművek számára, amelyek alacsonyabb adókat élveznének, és extra krediteket kapnának a szén-dioxid-célértékek elérése érdekében.
A környezetvédők szerint azonban az EU-nak ragaszkodnia kellene a 2035-ös céljához, és az elektromos járművekre koncentrálnia, „mert egyértelműen azok jelentik a jövőt” William Todts, a tiszta közlekedést támogató T&E csoport ügyvezető igazgatója szerint.