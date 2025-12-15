Túlköltekezés, eladósodás – sokaknak ezt jelenti a karácsony
Ugyan a karácsony nem a drága ajándékokról szól, mégis sokan az utolsó napokban túlságosan kiköltekeznek, többet vásárolnak, mint amit valójában megengedhetnének maguknak. Az InstaCash és a Milpay kutatásában részt vevők több mint egyharmada (36 százalék) szerint karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét. Majdnem ugyanennyien (29,5 százalék) az élményeket, közös programokat teszik az első helyre. Emellett 29,2 százalék inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna szeretteinek.
Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is tömeges jelenség az utolsó pillanatban történő túlköltekezés és azt ezt követő januári megbánás. A felmérésben 37,9 százalék mondta azt, hogy időnként, 21 százalék szerint pedig szinte minden évben előfordul, hogy túlcsúszik a tervezett kereten. Majd januárban a válaszadók több mint egyharmadánál előfordult, hogy megbánta, mennyit költött karácsonyra, a válaszadók negyede pedig szinte minden évben így érez.
Tudatos tervezésre van szükség
Bruzsa Géza, fintech szakértő, az InstaCash és a Milpay vezérigazgatója szerint a tudatos pénzügyi tervezés kulcsa a prioritások kezelése.
A számokból az látszik, hogy a kerettúllépés tipikusan az utolsó napokban történik, ezért aki most rögzít egy reális ajándékkeretet, és ehhez ragaszkodik, az már fél siker. Különösen a gyermekek esetében működhet jól ez a megközelítés, mert az ő irányukba a legnagyobb a költési hajlam. A cél nem az, hogy szűkmarkúak legyünk, hanem hogy a decemberi öröm ne forduljon át januári pénzügyi feszültségbe
– fogalmaz a szakértő.
A kutatásban részt vevők legnagyobb csoportja úgy látja, hogy kellemetlen, de néha szükséges a hitelfelvétel az ünnepek előtt, sőt a válaszadók negyede ezt teljesen természetesnek is tartja.
A megkérdezettek több mint ötöde többször is vásárolt hitelből, áruvásárlási kölcsönből vagy hitelkártyával karácsonyi ajándékot.
Jelentős a nyitottság az úgynevezett Buy Now, Pay Later (BNPL-konstrukció), illetve a halasztott fizetés iránt is, a válaszadók harmada még nem élt a lehetőséggel, de fontolgatja, hogy kipróbálja.
Az InstaCash és a Milpay vezérigazgatója szerint a részletfizetés akkor jó döntés, ha egy már régóta tervezett, valóban szükséges kiadásról van szó, amelyre a háztartás előre kalkulált egy keretet.
Egy nagyobb háztartási gép, egy régen kinézett műszaki cikk vagy egy régóta halogatott csere tipikusan ilyen kategória. Tehát nem a hirtelen, impulzív „még ez is akciós, bedobom a kosárba” vásárlások esetén lehet racionális döntés
– mutatott rá Bruzsa Géza.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a felelős BNPL-használat kulcsa, hogy a fogyasztó ne tekintse „ingyenpénznek” a szolgáltatást.
„A kutatás is azt mutatja, hogy a fogyasztók egy része nem impulzív hitelfelvevőként, hanem mérlegelő, óvatos döntéshozóként közelít a Buy Now, Pay Later típusú kamatmentes megoldásokhoz. Mindamellett, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a kiszámítható, rövid távú, átlátható részletfizetési formák iránt” – tette hozzá.
A „Mennyire érzi úgy, hogy az ajándék értéke tükrözi a szeretet mértékét?” kérdésnél a jelentős többség, 74 százalék azt válaszolta, egyáltalán nem a pénz mutatja a szeretetet, hanem a gesztus. Tizenhét százalék néha így érzi. A maradék 8,4 százalék oszlik meg azok között, akik szerint a drágább ajándék nagyobb figyelmet mutat, illetve azok között, akiknél ez változó, nehezen általánosítható.