Értékes ajándékot ígérnek csalók, de sok pénzünkbe kerülhet, ha bedőlünk az átverésnek

Egy olyan központi üzenetküldő telefonszámot használnak fel adathalász csalók a bankkártyaadatok megszerzésére, ami közismert, ugyanis cégek és szolgáltatók is gyakran használják. A valódinak látszó sms-ek a +36-20-900-0924-es számról érkeznek, és a Yettel nevével visszaélve, ajándékok ígéretével akarják becsapni a felhasználókat – számolt be az Origo.

Adathalász sms-ek érkeznek közismert telefonszámról / Fotó: Shutterstock

Adathalász oldalra vezetnek az sms-ek

A Teol arra hívja fel a figyelmet, hogy a megtévesztő üzenetekben feladóként a Yettel tűnik fel, de link a www.yettelhu.top című adathalász oldalra vezet.

Az sms szövege szerint a címzettnek néhány napon belül lejáró jutalompontjai vannak, amelyeket ajándéktárgyakra válthat, fülhallgatót, elektromos fogkefét, háztartási eszközöket vagy forró levegős sütőt is lehet választani mindössze 99 forintért, illetve 5000 hűségpontért. Aki kiválasztja az „ajándékot”, azt a fenti hamis fizetési oldalra irányítják, ahol a bankkártya összes adatát kérik.

Az üzenet magyartalan, ékezet nélküli szövege azonban már gyanakvásra adhat okot.

A technika különösen alattomos: a használt telefonszám valóban szokott csoportos üzeneteket továbbítani olyan cégek nevében, amelyeknél regisztráltunk. Így sokak számára hitelesnek tűnhet az sms. A Yettel az elmúlt időszakban több esetben is figyelmeztetett adathalászatra, erről itt olvashat bővebben.