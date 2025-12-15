Tragédia: magyar áldozatai is vannak az ausztráliai terrortámadásnak

Mára 15-re nőtt a Bondi Beach-i tömegmészárlás áldozatainak száma – írta a Kidma közösségi oldalán hétfőn. A lap kiemelte, köztük van a 82 éves Pogány Marika, aki a rendezvény első sorában ült barátaival, amikor a terroristák megölték.

A terroristáknak magyar áldozata is van / Fotó: AFP

Az asszony aktív életet élt, 2019-ben elnyerte az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díját, amiért 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját, a Centre of Activityn keresztül. Több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki kerekeken. Mint írták, Marika hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártírmegemlékezésekre, hogy a holokausztban elpusztított szeretteire közösen emlékezzenek.

A másik magyar áldozat Weitzen Tibor 78 éves dédnagypapa, aki feleségével és unokáival érkezett az eseményre, hogy családjával együtt ünnepelje a hanuka első napját – írta a Hetek. A úgy értesült, hogy a család egyik barátját testével védve halt bele az őt érő lövésekbe. ﻿

Világszerte elítélték a Bondi Beachen történt terrortámadást

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A vezetők világszerte elítélték vasárnap az ausztráliai Bondi Beach-i tengerparton elkövetett véres antiszemita támadást.

Christopher Luxon, Új-Zéland miniszterelnöke hangsúlyozta: „Ausztrália és Új-Zéland közelebb áll egymáshoz, mint a barátok, mi egy család vagyunk. Megdöbbentettek az elkeserítő Bondi Beach-i jelenetek. Együttérzésem – és minden új-zélandié – az érintettekkel” – tette hozzá.

„Még egyszer határozottan elítélve az erőszak és az antiszemitizmus minden formáját, Olaszország részvétét fejezi ki az áldozatok miatt, és együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, a sérülteket, a zsidó közösséget, és ismételten síkra száll az ausztrál néppel fenntartott barátság mellett” – írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en, mély fájdalmát tolmácsolva.