Már sejthető, miért adott vizes benzint egy Shell-kút

Alapvetően két oka lehet annak, hogy olyan mennyiségű víz került egy benzinkút üzemanyagába, ami miatt az azt tankoló autók leálltak. Mindkét ok technológiai. A harmadik – a szándékos vizezés – szinte teljesen kizárható a Világgazdaságot tájékoztató független szakértők szerint. A hírről a Totalcar számolt be, az eset a hét végén, az M7-es autópálya balatonkeresztúri részén történt. A Shell franchise-rendszerben üzemelteti a hálózatát.

Kínos hibát kell tisztáznia a Shellnek pont karácsony előtt / Fotó: Kallus György

Egyedi hiba történhetett a Shellnél

Valójában a két technológiai hiba is nagy bizonyossággal kizárható, vagyis az, hogy valahol a logisztikai láncban kerülhetett víz a rendszerbe. Ekkor ugyanis a probléma nem egyetlen benzinkúton jelentkezett volna, hanem több helyen is. Jó eséllyel az történhetett, hogy a Shell adott benzinkútját kiszolgáló, föld alatti tartályban lévő vízből jutott valamennyi a járművek tankjába. Kis mennyiségű víz ugyanis mindig van a benzinben, de leülepszik a tartály aljára. Éppen e víz és más, esetleges szennyeződés eltávolítása miatt kell a tartályokat ötévente teljesen kiüríteni, tisztítani. A kevés víz a tankolást nem zavarja, mert a tartályból a benzint kijuttató cső szívócsonkja jóval e szint felett van. Most az történhetett a Világgazdaságot tájékoztató szakértők szerint, hogy

a tartályban olyan alacsony volt az üzemanyag szintje, hogy juthatott a tankolt tételbe a tartály aljára ülepedett, szennyezett benzinből.

Forrásaink azonban hangsúlyozták, hogy ez kizárólag az olajpiaci szakmai véleményük. Természetesen meg kell várni, hogy a Shell közzétegye a vizsgálata eredményét. A Shell már jelezte, hogy az érintett töltőállomást lezárta, a vizsgálatot pedig megkezdte.

Folyamatos az ellenőrzés a kutakon

A magyarországi töltőállomások által eladott üzemanyag minőségét (már csak az uniós előírások miatt is) folyamatosan ellenőrzik. A tesztek az FQMS (Fuel Quality Measuring System) uniós rendszer előírásainak megfelelően történnek. Az ellenőrzést az állami Hexum csoport laboratóriuma végzi. Munkája átfogó, bár az ellenőrzése nem terjed ki minden évben minden egyes töltőállomásra. Tapasztalatai alapján évente jelentés készít, amelyet a magyar kormány továbbít az uniós illetékeseknek. A lapunkat tájékoztató források szerint a laboratóriumi mérései során az elmúlt években nem derült fény kirívó problémákra. A Magyarországon forgalmazott üzemanyagok minősége megbízható. (Forrásaink azért kértek névtelenséget, mert nem jogosultak sem a Shell, sem a Hexum nevében nyilatkozni.)