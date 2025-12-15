Bomba hír Amerikából: megindultak a Richter részvényei, rég várt jó hírt kapott a magyar vállalat – ennek örülhetnek a befektetők
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) megállapította, hogy az AbbVie megfelelően teljesítette az FDA által a Richter cariprazine-jére kiadott gyermekgyógyászati írásbeli kérést – közölte a magyar gyógyszergyártó hétfő délelőtt a tőzsde honlapján.
A döntés eredményeként az FDA további hat hónapos piaci kizárólagossági időszakot biztosított az AbbVie számára az Egyesült Államokban, amely így 2030. március 17-én jár le. A Richter által fejlesztett cariprazine-t az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt az AbbVie forgalmazza.
A hír az Erste szerint pozitív, és támogatja a Richter részvényárfolyamát.
Mi is az a cariprazine?
A cariprazine antipszichotikum-molekuláját a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratorieszal (később Actavis, Allergan, majd AbbVie) közösen fejlesztették tovább.
A 2016. márciusi amerikai piaci bevezetése óta több mint 400 ezer beteget kezeltek vele, és több mint 3 millió felírás történt az Egyesült Államokban.
A gyógyszert elsősorban skizofrénia, bipoláris zavar – mániás, depressziós vagy kevert epizódok –, valamint major depressziós zavar kiegészítő kezelésére használják.
Az antipszichotikum már 46 országban elérhető világszerte, közülük 26-ban, így Magyarországon is, ártámogatással. A Richter az elmúlt időszakban is számos licencmegállapodást kötött helyi partnerekkel, amelyeknek köszönhetően a cariprazine a világ további jelentős piacain jelenik meg.
A cariprazine amúgy jelenleg az egyetlen olyan antipszichotikum, amely nemcsak a skizofrénia pozitív tüneteinek – például téveszmék vagy hallucinációk –, hanem predomináns negatív tünetek – egyebek között érzelmi elsivárosodás csökkenésének – kezelésében is bizonyította hatékonyságát.
Hatalmas bevételt termel a Richternek
Az antipszichotikumból a harmadik negyedévben, azaz július és szeptember között 934 millió dollár értékben adtak el az Egyesült Államokban, ami 6,7 százalékos bővülést jelent éves alapon.
Az előző egyedévhez képest 34 millió dollárral nőtt a magyar kutatók által kifejlesztett vényköteles gyógyszer tengerentúli forgalma.
Az értékesítés felfutásának dinamikája ezzel együtt jelentősen lassult. Egy évvel azelőtt 16,6 százalékos, az idei második negyedévben pedig 16,3 százalékos növekedésről számolt be az AbbVie.
A Vraylar amerikai eladásából a Richtert mérföldkőbevétel illeti meg, a teljes bevétel mintegy ötöde.
A harmadik negyedéves értékesítési számok alapján a magyar gyógyszergyártó 173 millió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 58 milliárd forint royaltybevételre számíthat, ami szinte teljes egészében a társaság eredményét javítja.
A Richter terméke tavaly már az 55. legnagyobb forgalmú gyógyszernek számított az Egyesült Államokban, értékesítése meghaladta a hárommilliárd dollárt.
Az évtized végéig – most már fél évvel meghosszabbított – szabadalmi védettséget élvező készítménytől a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételt vár a Richter amerikai értékesítési partnere.
A Richter részvényei a hírre hétfő délelőtt 1,2 százalékkal 9830 forintra drágultak.