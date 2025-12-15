Forint: most már minden tekintet az MNB-re szegeződik
Hétfőn délelőtt is gyakorlatilag a pénteki szintjén libikókázik a forint árfolyama, azaz bár nem folytatódik az esés, ám nem is tud visszatámadni a hazai fizetőeszköz.
Befagyott az euró-forint
Az euró némileg gyengült ugyan késő délelőttre, de még mindig 385 forint felett, jelesül momentán 385,1 forint körül ingadozik.
A dollár árfolyama is lefelé korrigált egy leheletnyivel, jelenleg 327,98 forint környékén kötik a zöldhasúra az ügyleteket a bankközi devizapiacon.
A piac már a Magyar Nemzeti Bank idei utolsó kamatdöntésére vár, amely kedden 14 órakor esedékes, legalábbis akkorra várható a közlemény megjelenése.
Az Erste úgy véli, hogy az elmúlt hónapok tükrében a jegybank lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését, ennek ellenére
nem várható változtatás a kamatokon.
Érdekes lehet, hogy miként kommunikálják majd a jövő év elejére várható, átmenetileg rendkívül alacsony, cél alatti számokat.
A forint kurzusa amúgy a hét első kereskedési napján a lengyel zlotyval és az angol fonttal szemben minimálisan gyengült, míg a svájci frank és a cseh korona ellenében egy jottányit erősödött.
Trump az amerikai kamatszintről beszélt
A nemzetközi devizapiacon péntekre csillapodtak az izgalmak: alig történt elmozdulás a dollár és az euró kereskedésében. A Fed kamatvágása előtti szinthez képest nagyjából 1 százalékkal gyengült az amerikai deviza.
A héten amerikai konjunktúraadatokra és az Európai Központi Bank döntésére figyel a piac, az utóbbira szokás szerint csütörtök délután.
A befektetők alapvetően kamattartást várnak az euróövezet jegybankjától. Összességben ez a hét zárja az évet érdemi események szempontjából.
Az euró-dollár kissé felfelé vette az irányt, 1,174 fölött jár a devizapár.
Az Equilor Befektetési Zrt. délelőtti jegyzetében kiemeli, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint 1 százalékra vagy az alá kellene csökkentenie a Fednek a kamatszintet, és – mint mondta – ezt szeretné látni egy év múlva.
A The Wall Street Journalnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világ legalacsonyabb kamatszintjével rendelkeznie. A következő Fed-elnöknek vele is egyeztetnie kellene a kamatpolitikáról.
Sok pénzt kerestem, nagyon sikeres vagyok, nem én fogom meghozni a monetáris politikai döntéseket, de úgy gondolom, hogy a véleményemnek súlya van, és azt figyelembe kellene vennie a jegybanknak
– mondta.
Hozzátette, hogy hamarosan megnevezi az új Fed-elnököt, és egyben ismét alkalmatlannak nevezte Jerome Powellt.