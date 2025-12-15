Forint: most már minden tekintet az MNB-re szegeződik

A piac már a Magyar Nemzeti Bank idei utolsó kamatdöntésére vár, amely kedden 14 órakor esedékes, legalábbis akkorra várható a közlemény megjelenése.

Az Erste úgy véli, hogy az elmúlt hónapok tükrében a jegybank lefelé módosíthatja az inflációs előrejelzését, ennek ellenére

nem várható változtatás a kamatokon.

Érdekes lehet, hogy miként kommunikálják majd a jövő év elejére várható, átmenetileg rendkívül alacsony, cél alatti számokat.

A forint kurzusa amúgy a hét első kereskedési napján a lengyel zlotyval és az angol fonttal szemben minimálisan gyengült, míg a svájci frank és a cseh korona ellenében egy jottányit erősödött.

Trump az amerikai kamatszintről beszélt

A nemzetközi devizapiacon péntekre csillapodtak az izgalmak: alig történt elmozdulás a dollár és az euró kereskedésében. A Fed kamatvágása előtti szinthez képest nagyjából 1 százalékkal gyengült az amerikai deviza.

A héten amerikai konjunktúraadatokra és az Európai Központi Bank döntésére figyel a piac, az utóbbira szokás szerint csütörtök délután.

A befektetők alapvetően kamattartást várnak az euróövezet jegybankjától. Összességben ez a hét zárja az évet érdemi események szempontjából.

Az euró-dollár kissé felfelé vette az irányt, 1,174 fölött jár a devizapár.

Az Equilor Befektetési Zrt. délelőtti jegyzetében kiemeli, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint 1 százalékra vagy az alá kellene csökkentenie a Fednek a kamatszintet, és – mint mondta – ezt szeretné látni egy év múlva.

A The Wall Street Journalnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világ legalacsonyabb kamatszintjével rendelkeznie. A következő Fed-elnöknek vele is egyeztetnie kellene a kamatpolitikáról.

Sok pénzt kerestem, nagyon sikeres vagyok, nem én fogom meghozni a monetáris politikai döntéseket, de úgy gondolom, hogy a véleményemnek súlya van, és azt figyelembe kellene vennie a jegybanknak

– mondta.