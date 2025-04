Autópálya-matrica: Lázár János különös döntést hozott – akinek ilyen járműje van, nem kell többé útdíjat fizetnie Magyarországon

Lázár János bejelentette: extrém olcsó lesz az egyik vármegyei autópálya-matrica – ez az új ár

Régóta húzódó ügy végére került pont. Lázár János megígérte és most be is tartotta: kárpótolják azokat az autópályamatrica-tulajdonosokat, akiket hátrányosan érint az M30-as autópálya lezárása.