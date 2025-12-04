Orosz-ukrán háború: Keleten a helyzet változatlan

Ukrajna készül a jövő évi költségvetés vitájára. A szépséghiba, hogy ennek a költségvetésnek alig van saját bevételi oldala. A nagy tételekről, a 140 milliárd dolláros „helyreállítási támogatás” címen adott, nagyrészt hitelekből álló EU-fedezetcsomagról nincs megállapodás. És egyelőre szó sincs „helyreállításról”, hiszen az orosz–ukrán háború továbbra is folytatódik az 1200 kilométeres frontvonal mentén.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff – nem történt áttörés az orosz–ukrán háború tárgyalásos rendezésében / Fotó: AFP

Esnek a kőolajárak a világpiacon. Elemzők ezt két tényezővel hozzák összefüggésbe.

Túlkínálatot érzékelnek a világpiacokon.

Az amerikai–orosz tárgyalások felújítása reményt kelt az ukrán háború befejezésére.

Oroszország legfőbb szövetségese, Kína tartja magát a jövő évi növekedési sarokszámhoz. Peking jövőre évi 5 százalék körüli bővülést tervez, ez a fejlett nyugati államok, kiváltképpen Nyugat Európa tervezett bővülésének a kétszerese.

Peking teljesen át akar állni az elektromos meghajtású járművekre, ezért dömpingáron igyekszik elárasztani a világot olyan belső égésű motorokkal meghajtott járművekkel, amelyeket nem tud eladni a belső piacokon. A kínai lépést elemzők a Nyugat-Európa gazdasága elleni újabb támadásként értékelik.

Putyin és Witkoff: nincs áttörés az orosz–ukrán háború rendezésében

Vlagyimir Putyin oroszországi elnök és Steve Witkoff, az amerikai elnök megbízottja Moszkvában „nagyon hasznos, konstruktív és roppant tartalmas tárgyalásokat folytatott” – tájékoztatott Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Viszont az illetékesek nem jelentettek haladást, áttörést a tárgyalásokról.

A felek – legalábbis a látszat és elemzők szerint – ugyanolyan távol állnak a tűzszüneti, majd a közvetlen orosz–ukrán tárgyalási szakasztól, mint a Witkoff-út előtt.

A tárgyalásokon jelen volt Jared Kushner, Trump elnök veje is.

Az Interfax hírügynökség szerint Putyin visszavágást helyezett kilátásba, miután az ukrán tengeri drónok csapást mértek orosz árukat (napraforgóolajat) szállító hajókra. Az orosz elnök szerint Ukrajnát elvághatják fekete-tengeri kikötőitől, a tengerparti területeitől. Ismeretes, hogy évekkel korábban orosz források kiszivárogtatták Moszkva „nagy tervét” az ukrajnai helyzet megoldására. Ebben szerepelt, hogy

az átlagosan mintegy 100 kilométer szélességűre tervezett „biztonsági zónát”

a három határ (Ukrajna, Belorusszia, Oroszország) térségétől

meghosszabbítanák a Fekete-tenger mentén egészen a román határig, Iszmailijáig.

Ehhez legalább még két, jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló megye elfoglalása lenne szükséges.

Putyin egyelőre nem terítette lapjait

A mostani Putyin-utalás talán azt sugallja, hogy a béketárgyalások miatt (nehogy azokat megzavarják) Moszkva levette az aktív napirendről a beígért „biztonsági zóna” létrehozását. Ugyanakkor a fentinek ellentmondva az orosz elnök újságírókkal beszélgetve utalt rá, hogy „ennek a megoldásnak a valószínűsége növekvőben van”.