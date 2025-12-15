Véget ért a tánc: a Roomba gyártója csődöt jelentett, a robotporszívók királya kínai kézre kerülhet

Csődvédelemért folyamodott az egyik legismertebb, a magyar piacon is igen aktív porszívógyártó, az amerikai iRobot, amely vasárnap, a delaware-i illetékes bíróságon kért védelmet a körvonalazódó tulajdonosváltása miatt. A Roomba robotporszívó-család gyártója az egyre olcsóbban dolgozó versenytársak térnyerése és a kirívóan magas amerikai védővámok miatt vált fizetésképtelenné, s ennek veszélyét már márciusban jelezte.

Az iRobot Roomba porszívói az amerikai lakások alaptartozékai közé számítanak / Fotó: AFP

A Donald Trump által április elején meghirdetett, az ázsiai gyártóbázisát érintő extra vám volt az utolsó porcica a zsákban. Az iRobot szerelmeseinek azonban egyelőre nem kell elsiratniuk kedvencüket, a cég ugyanis jelezte a bíróságnak, hogy a 11. fejezet szerinti csődvédelmet amiatt kéri, hogy felügyelet mellett tudja eladni magát a készülékeit gyártó Picea Roboticsnak.

Kivonul a tőzsdéről is az iRobot

Ami egyszersmind azt is jelenti, hogy a cég kivezeti részvényeit a Nasdaq tőzsdéről, s felfüggesztése miatt már hétfőn sem kereskedhetnek a részvényeivel. A befektetők egyébként már leírták a szebb napokat látott iRobotot, amely jelenleg mindössze 138 millió dollárt ér a tőzsdei árfolyama alapján, azaz négy év alatt piaci kapitalizációja a harmincadára (!) zuhant.

A Roomba révén az amerikai robotporszívó-piac 42 százalékát és a japán 65 százalékát domináló társaság az idei harmadik, szeptemberrel zárult üzleti negyedévében

145,8 millió dolláros bevételt (mínusz 25 százalék),

9,9 millió dolláros üzemi veszteséget (mínusz 25 millió dollár),

62 cent részvényarányos veszteséget (mínusz 41 cent)

jelentett , azaz egy évvel ezelőtt még nyereségesen termelt. A legutóbbi lezárt üzleti évben az iRobot 682 millió dollár bevételt ért el, de nyereségét már leradírozták a kínai riválisok, például az Ecovacs Robotics gyors előretörése és kiszorulásuk egyes piacokról, így 145 millió dolláros mínusz szerepel a nettó eredmény soron.

Amellett, hogy csökkenteniük kellett áraikat, az is nehezítette a helyzetüket, hogy jelentős forrásokat kellett félretenniük a versenyképességüket fokozó vagy legalább szinten tartó technológiai fejlesztésekre.