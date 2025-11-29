Moszkva megerősítette, hogy tárgyalnak Magyarországgal a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközökről
Tárgyalások folynak arról, hogy Magyarország megvásárolja a szankciók által érintett orosz energiapiaci eszközöket – mondta Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az orosz közszolgálati tévének adott interjújában – írja az orosz TASSZ hírügynökség.
Általánosságban véve napirenden van ez a téma. Megbeszéltük, és magyar partnereink – akik hosszú évek óta megbízható energetikai partnereink – jelenleg ezen az irányon dolgoznak. Sok múlik a kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a munkát csendben, különösebb nyilvánosság nélkül kell elvégezni
– mondta a miniszterelnök-helyettes.
Magyar részről már megerősítették a tárgyalásokat
Az orosz politikus által említett tárgyalások az orosz Gazpromnyeft többségi tulajdonában álló szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatra, illetve a Lukoil érintett cégeire vonatkozhatnak. A NIS-ről szóló tárgyalásokat Gulyás Gergely is megerősítette, a Mol lehetséges szerbiai szerepvállalásáról beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
Szerbiának minél előbb vevőt kell találnia a pancsovai finomítót üzemeltető NIS-re, mivel az orosz olajcégekre és eszközökre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá tartozik. A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében – mondta Gulyás.
Orosz részről viszont a miniszterelnök-helyettes nyilatkozata volt az első, amely elismerte a tárgyalások tényét.
A magyar–orosz energetikai tárgyalások másik tárgya a Lukoil lehet, amely ellen az USA októberben vezetett be szankciókat – ezek harmadik országokra is vonatkoznak. Az orosz olajóriás ezt követően közölte, hogy eladja teljes nemzetközi érdekeltségi hálóját, benne benzinkúthálózatokat, bulgáriai és romániai finomítókat.
Bulgáriai érdekeltségek
Bulgáriában a napi 190 ezer hordó kapacitású Neftohim Burgas, a Balkán legnagyobb finomítója áll a Lukoil tulajdonában, ez a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye. Az illetékes amerikai hatóság, az OFAC április 29-ig engedélyezte a Lukoilt érintő tranzakciókat Bulgáriában. Mielőtt ezt a halasztást nagy megkönnyebbülésre megkapták, az euró januári bevezetésére készülő ország ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.
Romániát is szorítja az idő
Romániában korábban azzal példálóztak, hogy náluk kisebb a baj, mint Bulgáriában (korán, mert a bolgárok megkapták a halasztást), de a szankciós határidő közeledtével, október 24. és szeptember 12. közt egymás után tízszer drágult az üzemanyag.
Itt az ország harmadik legnagyobb finomítója, a napi 48 600 hordós kapacitású Petrotel van a Lukoil tulajdonában, és 320 benzinkút. Szóba került az államosítás is, de aztán tudatosították, hogy a hatalmas megszorításokkal bajlódó államnak erre nincs pénze: így azt kell levezényelniük, hogy a finomítót és a benzinkutakat külön eladassák az oroszokkal. Az idő szorítja őket, mert
az OFAC december 13-ig adott ki ideiglenes licenceket a Petrotelre.
A szankciók meghiúsították a Lukoil romániai tengeri kutatófúrási terveit is.