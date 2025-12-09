Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: fontos döntéseket kell hoznia a kormánynak – itt vannak a részletek

Szerda helyett kedd délután tartja a magyar kormány a kormányülést. A miniszterelnök a Facebook-csatornáján közölte, hogy közel egy tucat napirendi pontot kell átbeszélnie a kormánytagokkal.

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

„A legfontosabb a jövő heti európai uniós miniszterelnöki csúcsra való felkészülés. Egyszerűbben fogalmazva: megy-e a pénzünk Ukrajnába? Meg tudjuk-e akadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ha igen, akkor hogyan?” – közölte Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy „nemcsak ilyen balhés napirendi pontok vannak”, hanem vannak jó hírek is. Elmondta, hogy a kormány előterjesztett egy lakossági program elindítását: ez arról szól, hogy amely lakóházon napelem van, ott lehet pályázni házi akkumulátorra, így nemcsak megtermelni lehet a napenergiát, hanem el is lehet raktározni.

„Erről nemcsak lakossági méretekben tárgyalunk – persze ez a legfontosabb önöknek –, de tárgyalunk ipari méretű akkumulátorokról is.

Megindítjuk a hatalmas nagy, ipari méretű napenergia-akkumulátorok építését az ipari parkjainknál” – mondta Orbán Viktor a videójában. Hozzátette: „nem csak harc az élet”

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarország megvétózza az eurókötvényeket, ami az EU által befagyasztott orosz vagyon átadási tervének az alternatívája volt.

Az ügy előzménye november közepére nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállami vezetőknek, amiben pénzt kért Ukrajnának.

A magyar miniszterelnök rögtön jelezte ellenállását, úgy fogalmazott, hogy „megdöbbentő, hogy amíg Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, addig ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt”.

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást biztosítottak volna Ukrajnának, de Magyarország most elutasította az EU hétéves költségvetése által támogatott közös adósság kibocsátásának ötletét.