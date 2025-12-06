Orbán Viktor megtette, nem a levegőbe beszélt: Magyarország tönkrezúzta Ursula von der Leyen nagy tervét – már csak egyetlen esély maradt Ukrajna pénzelésére
Magyarország megvétózza az eurókötvényeket, ami az EU befagyasztott orosz vagyon átadási tervének az alternatívája volt – írja a Politico. A befolyásos brüsszeli lap szerint Orbán Viktor kormányának döntése megemeli a tétet, így még hangsúlyosabbá váltak azok az erőfeszítések, amelyek Belgium meggyőzésére irányulnak a befagyasztott vagyon felszabadítására.
Az ügy előzménye november közepére nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállami vezetőknek, amiben pénzt kért Ukrajnának. A magyar miniszterelnök rögtön jelezte ellenállását, úgy fogalmazott, hogy "megdöbbentő, hogy amíg Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, addig ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt".
Orbán Viktor tönkrezúzta Ursula von der Leyen nagy tervét
Ursula von der Leyen akkor több forgatókönyvet vázolt fel, hogyan lehetne további pénzforráshoz juttatni Zelenszkijéket. A Politico szerint Magyarország pénteken hivatalosan is kilőtte az egyiket:
kizárta az eurókötvények kibocsátását Ukrajna támogatására.
Ezzel megakadályozta az EU-t egy lehetséges B-terv végrehajtásában, amennyiben nem talál módot a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására, amit Kijevnek szán egy 165 milliárd eurós hitel finanszírozására.
Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 uniós tagállam még ebben a hónapban, a decemberi csúcstalálkozón megállapodna Ukrajna bizonytalan gazdaságának támogatásáról egy olyan kölcsönnel, amely a zárolt orosz központi banki tartalékokon alapul. Csakhogy Belgium keményen ellenáll, mivel a befagyasztott pénzeszközök oroszlánrészéért ők vállaltak felelősséget és attól tartanak, hogy ha az oroszok pere mennek, azt elbukják.
Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást biztosítottak volna Ukrajnának, de Magyarország most elutasította az EU hétéves költségvetése által támogatott közös adósság kibocsátásának ötletét – nyilatkozta két uniós diplomata a Politicónak.
Magyarország elutasítása órákkal azelőtt történt, hogy Friedrich Merz német kancellár és Bart De Wever belga miniszterelnök Brüsszelben vacsoráztak volna a hitel megvitatásáról. Merz előzetesen azt mondta, hogy az alkalmat arra tervezi használni, hogy megnyerje De Wever támogatását. "Nagyon komolyan veszem a belga miniszterelnök aggályait és ellenvetéseit. Nem rábeszélni akarom, hanem meg akarom győzni arról, hogy az az út, amelyet javaslunk, helyes".
Németország vállalja, hogy 25 százalékos garanciát nyújt az alapokra, hogy meggyőzze Belgiumot a befagyasztott milliárdok Ukrajnába küldéséről, de De Wever szélesebb körű garanciát szeretne a teljes EU-tól, hogy Belgium a teljes összegre, vagy még többre is biztosítva legyen.
Ukrajna finanszírozása: nem lehet megkerülni Magyarországot
Miután az orosz vagyon kifagyasztása patthelyzetet eredményezett, az Európai Bizottság szerdán az eurókötvényeket javasolta lehetőségként annak biztosítására, hogy Ukrajna pénzügyi tartalékai ne merüljenek ki már áprilisban.
Az EU költségvetésén keresztül történő adósságfelvétel azonban egyhangú szavazást igényel.
Magyarország ellenállása most megemeli a tétet december 18-i uniós csúcs előtt. Igaz, az uniós bürokraták eleve nem számítottak azonnali áttörésre, tekintettel De Wever erős ellenállására. Az Európai Bizottság most ismételten igyekszik kisebbíteni a felmerült pénzügyi és jogi kockázatokat, és ragaszkodik ahhoz, hogy javaslata választ ad Belgium aggodalmainak nagy részére.
A javasolt, az orosz vagyonon alapuló hitelkonstrukció egyébként 115 milliárd eurót különít el Ukrajna védelmi iparának finanszírozására öt éven keresztül, míg 50 milliárd eurót Kijev költségvetési szükségleteinek fedezésére biztosítana.