Ezt nem láttuk jönni: van egy hely, ahol fegyverszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, míg Zelenszkij Trumppal tárgyalt

Fontos javítási munkálatok kezdődtek az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű közelében húzódó távvezetékeken, egy újabb, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével létrejött helyi tűzszünetet követően – számolt be a Pravda.

Fegyverszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között / Fotó: Shutterstock

Az ügynökség közleménye szerint Rafael Grossi NAÜ-főigazgató köszönetet mondott mindkét félnek, amiért beleegyeztek az újabb ideiglenes „csendes időablakba”, amelynek célja az áramátvitel helyreállítása a zaporizzsjai atomerőmű elosztóállomásai és a zaporizzsjai hőerőmű között, ami hozzájárul a nukleáris biztonság megerősítéséhez.

A NAÜ csapata folyamatosan figyelemmel kíséri a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan több napig tartanak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megjegyezte, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborújában elérendő fegyverszünetről folytatott tárgyalások során a zaporizzsjai atomerőmű kérdésében nincs konszenzus, ugyanakkor ha az erőmű orosz kézen marad, nem fog működni.

Korábban arról is beszámoltak, hogy az ideiglenes harci cselekményeknek a zaporizzsjai atomerőműnél található távvezetékek javítása érdekében elrendelendő leállításáról október 17-én döntenek.

A Roszatom szerint a megszállt létesítményt az orosz törvényekkel összhangban csak ők üzemeltethetik. Az atomerőmű elfoglalása után az orosz állam tulajdonába került. Korábban J. D. Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon már felmerült annak a kérdése is, hogy lehetséges-e az atomerőmű közös üzemeltetése. Azonban

Oroszország a megszállt ukrán területeket ma már saját részének gondolja.

A zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve, hat VVER-1000 reaktorral, ám 2022 szeptember 11. óta nem termel áramot, miután mind a hat reaktort leállították. Az oroszok most úgy vélik, hogy az erőmű az állam tulajdona, amit a Roszatom egyik leányvállalata üzemeltet.

Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, ha az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében – erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. A csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump állította, hogy

a békemegállapodás közel van, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés” fennmarad.

Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget. Az amerikai elnök a vasárnap korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, hogy az két órán keresztül tartott, nagyszerű volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel.