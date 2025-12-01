Meggondolta magát Németország egyik legnagyobb autóipari cége: mégis kirúgja a dolgozókat, nem megy másként – az utolsókig ellenáll a szakszervezet

Egyre jobban aggódnak jövőjük miatt a Bosch alkalmazottai, ugyanis a német autóipari alkatrészgyártó újabb jelentős leépítéseket tervez. A vállalat még szeptemberben jelentette be, hogy 13 000 állást szüntet meg az alkatrészgyártó részlegén. A vezetőség ezt a célt végkielégítési programok és önkéntes kilépések révén kívánta elérni, üzemi okokból történő elbocsátásokra az eredeti bejelentés szerint nem került volna sor. A létszámleépítésről folytatott tárgyalások során azonban a Bosch vezetői arra az álláspontra jutottak, hogy ez a cél üzemi okokból történő elbocsátások nélkül nem érhető el – közölte Frank Sell, a beszállítói részleg üzemi tanácsának vezetője.

Aggódhatnak a Bosch munkavállalói / Fotó: Hegedûs Márta

A Merkur német hírportál cikke szerint a Bosch ezzel végső megoldás elé állítja a munkavállalókat. A dolgozók körében félelem uralkodik, hiszen sokan arra számítottak, hogy nyugdíjig az autóipari beszállítónál maradnak. 2027-ig még érvényben van egy megállapodás az üzemi tanács és a vezetőség között, amely kizárja a működési okokból történő elbocsátásokat, és a Bosch az egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ezt be akarja tartani. Az ugyanakkor nem világos, hogy mi történik a megállapodás lejárta után.

A munkavállalói képviselőcsoport vezetője egyértelműen kijelentette, hogy szeretnék, ha nem lenne üzemi okokból történő elbocsátás. Hozzátették, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a létszámleépítésről, és ezek a legnehezebbek, amelyeket valaha folytattak. A vállalatvezetés nem nyilatkozott a tárgyalások tartalmáról.

A Bosch saját adatai alapján mintegy 70 000 embert foglalkoztat a beszállítói ágazatban. Ha a létszámleépítés a tervek szerint megvalósul, akkor lényegében minden ötödik alkalmazott elveszíti munkahelyét. A vállalat ezzel csatlakozik az autóipari beszállítói ágazatban egyre terjedő trendhez. A Bosch versenytársa, a ZF 2030-ig 7600 munkahelyet szüntet meg, a Continental pedig 3000 állás megszüntetését tervezi.

Az autóipar elhúzódó válsága miatt kényszerpályán a cégek

A beszállítók jelentősen megsínylik az autóipar válságát. A Bosch a létszámleépítés bejelentésekor közölte, hogy a konszernnek körülbelül 2,5 milliárd eurót (mintegy 955 milliárd forint) kell megtakarítania. Ennek oka az autóipari piac visszafogott kereslete és a nemzetközi verseny miatti nyereségvesztés. Ráadásul az elektromobilitás, az automatizált vezetés és a hidrogénmeghajtás piaca a várnál jóval lassabb ütemben fut fel.