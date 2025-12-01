Deviza
EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.27 +0.1% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.17 -0.08% PLN/HUF90.1 -0.02% RON/HUF74.99 +0.13% CZK/HUF15.79 +0.01% EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.27 +0.1% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.17 -0.08% PLN/HUF90.1 -0.02% RON/HUF74.99 +0.13% CZK/HUF15.79 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járműipar
Bosch csoport
autógyártás
beszállító
leépítés
létszámleépítés

Meggondolta magát Németország egyik legnagyobb autóipari cége: mégis kirúgja a dolgozókat, nem megy másként – az utolsókig ellenáll a szakszervezet

Az autóipar válsága miatt egyre nagyobb gondban a beszállítók. A Bosch korábban bejelentett nagy létszámleépítése a jelek szerint drasztikusabb lesz az eredetileg tervezettnél.
VG
2025.12.01, 06:40

Egyre jobban aggódnak jövőjük miatt a Bosch alkalmazottai, ugyanis a német autóipari alkatrészgyártó újabb jelentős leépítéseket tervez. A vállalat még szeptemberben jelentette be, hogy 13 000 állást szüntet meg az alkatrészgyártó részlegén. A vezetőség ezt a célt végkielégítési programok és önkéntes kilépések révén kívánta elérni, üzemi okokból történő elbocsátásokra az eredeti bejelentés szerint nem került volna sor. A létszámleépítésről folytatott tárgyalások során azonban a Bosch vezetői arra az álláspontra jutottak, hogy ez a cél üzemi okokból történő elbocsátások nélkül nem érhető el – közölte Frank Sell, a beszállítói részleg üzemi tanácsának vezetője.

HM_20070906_05 Bosch
Aggódhatnak a Bosch munkavállalói / Fotó: Hegedûs Márta

A Merkur német hírportál cikke szerint a Bosch ezzel végső megoldás elé állítja a munkavállalókat. A dolgozók körében félelem uralkodik, hiszen sokan arra számítottak, hogy nyugdíjig az autóipari beszállítónál maradnak. 2027-ig még érvényben van egy megállapodás az üzemi tanács és a vezetőség között, amely kizárja a működési okokból történő elbocsátásokat, és a Bosch az egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ezt be akarja tartani. Az ugyanakkor nem világos, hogy mi történik a megállapodás lejárta után.

A munkavállalói képviselőcsoport vezetője egyértelműen kijelentette, hogy szeretnék, ha nem lenne üzemi okokból történő elbocsátás. Hozzátették, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a létszámleépítésről, és ezek a legnehezebbek, amelyeket valaha folytattak. A vállalatvezetés nem nyilatkozott a tárgyalások tartalmáról.

A Bosch saját adatai alapján mintegy 70 000 embert foglalkoztat a beszállítói ágazatban. Ha a létszámleépítés a tervek szerint megvalósul, akkor lényegében minden ötödik alkalmazott elveszíti munkahelyét. A vállalat ezzel csatlakozik az autóipari beszállítói ágazatban egyre terjedő trendhez. A Bosch versenytársa, a ZF 2030-ig 7600 munkahelyet szüntet meg, a Continental pedig 3000 állás megszüntetését tervezi.

Az autóipar elhúzódó válsága miatt kényszerpályán a cégek

A beszállítók jelentősen megsínylik az autóipar válságát. A Bosch a létszámleépítés bejelentésekor közölte, hogy a konszernnek körülbelül 2,5 milliárd eurót (mintegy 955 milliárd forint) kell megtakarítania. Ennek oka az autóipari piac visszafogott kereslete és a nemzetközi verseny miatti nyereségvesztés. Ráadásul az elektromobilitás, az automatizált vezetés és a hidrogénmeghajtás piaca a várnál jóval lassabb ütemben fut fel.

Az iparág válságból való kilábalásának elősegítése érdekében Barbara Resch, az IG Metall Baden-Württemberg kerületi vezetője mentőcsomagot követel a beszállítóipar számára. Érvelése szerint az iparág a politikusok elvárásainak megfelelően milliárdokat fektetett az elektromobilitásba és az önvezető technológia fejlesztésébe. Most azonban elfogyott körülötte a levegő.

A német szövetségi kormány eddig nem nyilatkozott ennek kapcsán. Az októberi autóipari csúcstalálkozó után Friedrich Merz kancellár csak annyit jelentett be, hogy az Európai Uniónál ellenezni fogja a belső égésű motorok 2035-ös kivezetését. Ehelyett rugalmasabb kivonulást szeretne a fosszilis hajtásoktól, például a plug-in hibridek fokozott használatával.

Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül

Miután a Bosch szeptemberben óriási létszámleépítéseket jelentett be, a Világgazdaság megkereste a cég magyarországi leányvállalatát, hogy vajon hasonló lépések várhatók-e itthon is, vagy épp ellenkezőleg: a cég követi a többi, hazánkban működő autóipari óriást, és további beruházásokkal vetné meg a lábát Közép-Európában.

A vállalat a Világgazdaság kérdéseire válaszolva leszögezte:

A Bosch csoport célja Magyarországon is az, hogy megvédje a munkahelyek biztonságát, de a lehetőségeket a piaci kereslet és a környező gazdasági környezet határozza meg.

Azt is jelezték, hogy a Bosch folytatja a megkezdett portfólió- és szerkezeti átalakításokat, és folyamatosan vizsgálják, hogy a cégcsoport üzletágai összehangoltan működjenek világszerte.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu