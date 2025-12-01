Tízezer fős magyar kisvárosban épít új gyárat az európai multi: megmondták, mikor indul a toborzás - még csak tapasztalat sem kell

Étkezőszékek, ülőgarnitúrák, relaxációs fotelek, franciaágyak gördülnek le hamarosan a gyártósorról Bátonyterenyén. Kína után a nógrádi városban nyitja meg új üzemét a belga bútorgyártó cég. A társaság tájékoztatása szerint az új üzem — Modulax Europe néven — szerves részét képezi majd a csoport nemzetközi termelési hálózatának - írja a nool.

Bátonyterenyére jön a belga bútorgyártó / Fotó: Freepik

A Modulax , egy régi tradíciókkal rendelkező belga családi vállalkozás, több észak-magyarországi helyszínt is megvizsgált — köztük Eger, Mátraderecske és Recsk térségét, mielőtt Bátonyterenyét választotta– tájékoztatott Kis Tamás, a vállalat magyarországi igazgatója, aki korábban több belga bútorgyártó hazai letelepedését is irányította. Mint mondta,

a város ipari parkja bizonyult a legalkalmasabbnak a hosszú távú fejlesztési tervekhez.

A csoport egy meglévő csarnokot vásárolt, amelyet át kell alakítani a termeléshez. Az átalakítás folyamatban van. A prototípusok gyártása január elején kezdődik, egy kisebb gyártórészlegen. A varrógépek, szabászgépek és egyéb berendezések december végén érkeznek.

A prototípusgyártáshoz szükséges pozíciókat már betöltöttük, de március közepétől további munkatársakat veszünk fel – elsősorban kárpitosokat és varrónőket. Amint a teljes, jelenlegi létesítmény elkészül, a vállalat 100-150 főre szeretné bővíteni a dolgozói létszámot a következő 2-3 évben. Nem feltétel a szakirányú végzettség vagy tapasztalat.

Számunkra a hozzáállás is fontos, de a szakképesítéssel, vagy gyakorlattal rendelkezőket előnyben részesítjük – tette hozzá az igazgató.

Gyártás Európába és a tengerentúlra

A bővítések befejezésével a bátonyterenyei létesítmény nemcsak gyártási, hanem értékesítési feladatokat is ellát majd. A vállalat prémium termékei a budapesti bemutatóteremben is elérhetők lesznek. A késztermékeket Európába és a tengerentúlra is szállítják. Az üzem kárpitozott bútorokat, étkező- és bárszékeket, kanapékat, relaxfoteleket és franciaágyakat gyárt majd.

Fontos gyárat adtak át Debrecenben is

A koreai EcoPro vállalat közel 300 milliárd forint értékben építette fel első európai katódgyárát. A több száz főt foglalkoztató üzemben az elektromos autókhoz, ezáltal az elektromos átálláshoz és a környezetvédelemhez nélkülözhetetlen katódot fognak gyártani.