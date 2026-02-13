Pörögtek a komoly bónuszok, évi másfél milliárdot kereshetett Kapitány István

Jelentős anyagi előnyre tehetett szert korábbi multinacionális karrierje révén Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője. Kapitány a Shellnél töltött be felső vezetői pozíciót, és a cég 2022–2024 között – a háború és az energiaválság közepette – kiemelkedő profitot termelt, miközben a részvényárfolyamok is jelentősen emelkedtek.

Kapitány István vagyona: milliárdokat kereshetett a háborús energiapiacon / Fotó: Feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

Az Ellenpont szerint a Kapitányhoz köthető vagyon nagyságrendje akár 37 millió dollár (kb. 12 milliárd forint) is lehetett, és ezt a lap azzal kapcsolja össze, hogy a Tisza emberének számottevő Shell-részvényállománya lehet. A lap a nyilvánosan elérhető beszámolókra és iparági benchmarkokra hivatkozva azt írja,

Kapitány feltételezett jövedelme a Shell mobilitási üzletágának globális alelnökeként bónuszokkal együtt akár évi 1-1,5 milliárd forint körül alakulhatott,

egy ambiciózusabb forgatókönyvben pedig – részvénycsomaggal és egyéb juttatásokkal – ennél magasabb szintet is elérhetett. Az Ellenpont megfogalmazása alapján a lap ebből azt a következtetést vonja le, hogy Kapitány „az a magyar, aki a legtöbbet kereshette az orosz–ukrán háborúval összefüggésben”.

Az Ellenpont Kapitány korábbi vagyoni helyzetéről is ír: a lap szerint Kapitány és felesége 1999 óta egy II. kerületi ingatlan tulajdonosa, melynek értékét a környék kínálati árai alapján többmilliárdos nagyságrendűre teszi. Az Ellenpont úgy fogalmaz, hogy Kapitány a nyilvánosságban szereti magát „angyalföldi gyerekként” bemutatni, ugyanakkor a lap szerint a lakhatási körülmények és az ingatlanvagyon ezt árnyalhatja.

A rezsistopba is beleállt

Az Ellenpont cikke élesen bírálja Kapitány energiapiaci és gazdaságpolitikai álláspontját is. Kapitány a Partizánnak adott interjúban a piacgazdaság elsődlegessége mellett érvelt, és a lap ezt úgy értelmezi, hogy ellenzi a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”, így például a rezsicsökkentést vagy az árstop jellegű intézkedéseket. A cikk azt is állítja, hogy

a januári „rezsiárstopot” is támadta,

az Ellenpont pedig ezt a magyar háztartások terheinek növekedésével kapcsolja össze, és konkrét összeget is említ: a lap szerint beavatkozás nélkül a rezsiköltségek „több mint 500 ezer forinttal” nőhetnének.