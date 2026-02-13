Deviza
EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF434,78 0% CHF/HUF415,45 +0,12% PLN/HUF89,98 +0,07% RON/HUF74,4 -0,04% CZK/HUF15,62 -0,03% EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF434,78 0% CHF/HUF415,45 +0,12% PLN/HUF89,98 +0,07% RON/HUF74,4 -0,04% CZK/HUF15,62 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 420,23 -2,14% MTELEKOM1 966 -0,31% MOL3 702 -3,13% OTP39 950 -2,5% RICHTER11 590 -1,47% OPUS545 -0,18% ANY7 620 -1,31% AUTOWALLIS167,5 -1,49% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 076,72 -0,47% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 647,16 -2,01% BUX127 420,23 -2,14% MTELEKOM1 966 -0,31% MOL3 702 -3,13% OTP39 950 -2,5% RICHTER11 590 -1,47% OPUS545 -0,18% ANY7 620 -1,31% AUTOWALLIS167,5 -1,49% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 076,72 -0,47% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 647,16 -2,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiapiac
Tisza Párt
Kapitány István
vagyonosodás

Pörögtek a komoly bónuszok, évi másfél milliárdot kereshetett Kapitány István

Jelentős vagyonosodásról és energiapiaci összefonódásokról ír az Ellenpont legfrissebb cikke. A lap szerint Kapitány István a háború alatti időszakban, korábbi multinacionális pozíciójához és részvényérdekeltségéhez kapcsolódóan tehetett szert számottevő jövedelemre.
VG
2026.02.13, 10:32
Frissítve: 2026.02.13, 10:42

Jelentős anyagi előnyre tehetett szert korábbi multinacionális karrierje révén Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője. Kapitány a Shellnél töltött be felső vezetői pozíciót, és a cég 2022–2024 között – a háború és az energiaválság közepette – kiemelkedő profitot termelt, miközben a részvényárfolyamok is jelentősen emelkedtek.

Kapitány István vagyona: milliárdokat kereshetett a háborús energiapiacon
Kapitány István vagyona: milliárdokat kereshetett a háborús energiapiacon / Fotó: Feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

Az Ellenpont szerint a Kapitányhoz köthető vagyon nagyságrendje akár 37 millió dollár (kb. 12 milliárd forint) is lehetett, és ezt a lap azzal kapcsolja össze, hogy a Tisza emberének számottevő Shell-részvényállománya lehet. A lap a nyilvánosan elérhető beszámolókra és iparági benchmarkokra hivatkozva azt írja, 

Kapitány feltételezett jövedelme a Shell mobilitási üzletágának globális alelnökeként bónuszokkal együtt akár évi 1-1,5 milliárd forint körül alakulhatott, 

egy ambiciózusabb forgatókönyvben pedig – részvénycsomaggal és egyéb juttatásokkal – ennél magasabb szintet is elérhetett. Az Ellenpont megfogalmazása alapján a lap ebből azt a következtetést vonja le, hogy Kapitány „az a magyar, aki a legtöbbet kereshette az orosz–ukrán háborúval összefüggésben”.

Az Ellenpont Kapitány korábbi vagyoni helyzetéről is ír: a lap szerint Kapitány és felesége 1999 óta egy II. kerületi ingatlan tulajdonosa, melynek értékét a környék kínálati árai alapján többmilliárdos nagyságrendűre teszi. Az Ellenpont úgy fogalmaz, hogy Kapitány a nyilvánosságban szereti magát „angyalföldi gyerekként” bemutatni, ugyanakkor a lap szerint a lakhatási körülmények és az ingatlanvagyon ezt árnyalhatja.

A rezsistopba is beleállt

Az Ellenpont cikke élesen bírálja Kapitány energiapiaci és gazdaságpolitikai álláspontját is. Kapitány a Partizánnak adott interjúban a piacgazdaság elsődlegessége mellett érvelt, és a lap ezt úgy értelmezi, hogy ellenzi a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”, így például a rezsicsökkentést vagy az árstop jellegű intézkedéseket. A cikk azt is állítja, hogy 

a januári „rezsiárstopot” is támadta, 

az Ellenpont pedig ezt a magyar háztartások terheinek növekedésével kapcsolja össze, és konkrét összeget is említ: a lap szerint beavatkozás nélkül a rezsiköltségek „több mint 500 ezer forinttal” nőhetnének.

Kapitány a cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlását szorgalmazta az orosz gázhoz képest, és ezt a lap a Shell üzleti érdekeivel, illetve a Shell-részvényesi érdekeltséggel köti össze. Az Ellenpont állítása szerint a Tisza Párt és Magyar Péter azért „erőlteti” az LNG-t, mert brüsszeli elvárásként nem pusztán a diverzifikáció, hanem az orosz energiahordozókról való teljes leválás jelenik meg. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu