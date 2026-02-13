Hirtelen leálltak az eurómilliárdok, mosolyszünet állt be Brüsszel és Zelenszkij között? Mi történhetett?
Valakinek rálépett Brüsszelben a lábára Volodimir Zelenszkij elnök, netán az EU politikai potentátjai megelégelték a vaskos ukrajnai korrupciót? Ilyen kérdések villanhatnak fel annak a fejében, aki rápillant az ukrán jegybank legutóbbi nemzetközi tartalék adataira, és más fejleményekről nem értesült. A kijevi számlára Brüsszelből korábban rendre landoltak az uniós eurómilliárdok, januárban azonban nem érkezett semmi. Hát mi történt, Ukrajna végül mégis csak csődbe megy háború közben?
A választ nem hagyjuk a cikk végére, hisz úgyis mindenki sejti: nem erről van szó.
A szlávok háborúja ugyan minden létező lábra rélépett Európában, az euróhegyek rendre ragadnak enyves kezeken a kelet-európai államban, a nyugati hadurak pedig immár Ukrajnából hazaérkező koporsókat vizionálnak. A pénznek és a fegyvernek azonban mennie kell.
A januári jegybanki statisztika pedig mintha mást mutatna.
Ezt a tandemet ketten hajtják, a második ülésen is mi ülünk, Trump meg ügyesen leugrott
Az ukrán központi bank hónapról hónapra közli a tartalékadatokat és a lebontást arról, a folyamatosan a csőd szélén tántorgó államba honnan, mennyi külföldi pénz érkezik. Az EU-ból decemberben még 2,7 milliárd euró érkezett ukrajnai elosztásra, januárban kereken nulla.
Minél többezer ukrán hal meg azonban, és minél jobban lerombolja az országot a háború, annál nagyobbra hízik az ukrán devizatartalék. A múlt évre az volt a jellemző, hogy hónapról hónapre rekordot döntött a tartalék összege, és ez alól a január sem volt kivétel.
Mi a megoldás? Visszatért volna Ukrajna finanszírozásába az Egyesült Államok, amely egy éve Donald Trump elnök hatalomátvátelével kivonult belőle?
Nem ez történt. Lenti összesítésünkben a megfejtés.
Az EU Ukrajna pénzelését a Világbankkal tandemben végzi.
Aki azt szeretné, hogy az EU minél több pénzzel támogassa az oroszok támadta Ukrajnát, azért az se fakadjon sírva. A Világbank kiutalta pénz zöme is az európaiaktól jön, mióta az az USA felhagyott a jótékonykodással és tandem lett a tridemből. Erről részleteket ezen a világbanki oldalon tudhatunk meg.
De még mindig adódik a kérdés a januári 0 euró láttán: ugyan mi ütött újabban Brüsszelbe?
Eurómilliárdok az EU-ból: van, amikor levegőt is kell venni
Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta, hogy az Európai Unió 90 milliárd euró hitelt vegyen fel, ami egyenesen Kijevben köt majd ki. Odaát nem lesz csőd egyelőre, ideát adósság lesz, amit Ukrajna soha nem fog visszafizetni, hacsak meg nem nyeri a háborút és el nem veszi a pénzt az oroszoktól.
A német trió, –
- Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök,
- Friedrich Merz szövetségi kancellár
- és Manfred Weber Európai Néppárt frakcióvezető –
ugyan egy-az-egyben közvetlenül már most elvette volna, de elképzelésük a Belgiumban, Franciaországban és egyebütt befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról a decemberi uniós csúcson elbukott többek közt a belgák és a közép-európaiak ellenkezésén.
Ezért a januári "mosolyszünet", pontosabb megfogalmazással apanázshalasztás. A hitelfelvételt – amitől köszönettel távol marad Csehország, Magyarország és Szlovákia – jóvá kellett hagyatni, elő kellett készíteni, ki kell vitelezni. Táblázatunkból ki nem maradna az uniós fővárosok zöme, a februári kiadásba vélhetően vissza is küzdik magukat.
Zelenszkij követelőzik és ujjal mutogat: konkrét dátumot akar a békemegállapodásban, hogy mikor csatlakozik Ukrajna az EU-hoz
Oroszország nem maga fogja beindítani a béketárgyalásokat, hanem bizonyos európai képviselőkön keresztül – jelentette ki Zelenszkij. Az EU biztonsági garanciát jelent Ukrajna számára, ezért Volodimir Zelenszkij mihamarabb szeretne hozzáférni az EU pénzéhez és a tagfelvétellel járó kedvezményekhez