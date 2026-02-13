Deviza
EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2% EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 474,35 -0,56% MTELEKOM1 978 +0,3% MOL3 790 -0,74% OTP40 690 -0,64% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 123,06 -0,01% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 685,67 -0,59% BUX129 474,35 -0,56% MTELEKOM1 978 +0,3% MOL3 790 -0,74% OTP40 690 -0,64% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 123,06 -0,01% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 685,67 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
Ukrajna
Európai Unió

Hirtelen leálltak az eurómilliárdok, mosolyszünet állt be Brüsszel és Zelenszkij között? Mi történhetett?

Ha csak az ukrán nemzetközi tartalékok adatait látnánk, azt olvashatnánk ki belőlük, hogy valami böszmeség történhetett januárban az Európai Unió vezetői és Zelenszkij ukrán elnök között. Az eurómilliárdok korábban súlyos folyama Brüsszelből Kijevbe hirtelenséggel elapadt. Volodimir valami rossz fát tette a tűzre? Brüsszelben egyszer csak tudomást vettek a súlyos ukrajnai korrupcióról?
Pető Sándor
2026.02.13., 08:53

Valakinek rálépett Brüsszelben a lábára Volodimir Zelenszkij elnök, netán az EU politikai potentátjai megelégelték a vaskos ukrajnai korrupciót? Ilyen kérdések villanhatnak fel annak a fejében, aki rápillant az ukrán jegybank legutóbbi nemzetközi tartalék adataira, és más fejleményekről nem értesült. A kijevi számlára Brüsszelből korábban rendre landoltak az uniós eurómilliárdok, januárban azonban nem érkezett semmi. Hát mi történt, Ukrajna végül mégis csak csődbe megy háború közben?

Eurómilliárdok Brüsszelből Kijevbe: elnöki portrénál több nem nagyon érkezik vissza értük, hacsak Zelenszkij elnök el nem ragadja a pénzt Putyin elnöktől
Eurómilliárdok Brüsszelből Kijevbe: elnöki portrénál több nem nagyon érkezik vissza értük, hacsak Zelenszkij elnök el nem ragadja a pénzt Putyin elnöktől  Fotó: Anadolu via AFP

A választ nem hagyjuk a cikk végére, hisz úgyis mindenki sejti: nem erről van szó. 

A szlávok háborúja ugyan minden létező lábra rélépett Európában, az euróhegyek rendre ragadnak enyves kezeken a kelet-európai államban, a nyugati hadurak pedig immár Ukrajnából hazaérkező koporsókat vizionálnak. A pénznek és a fegyvernek azonban mennie kell.

A januári jegybanki statisztika pedig mintha mást mutatna.

Ezt a tandemet ketten hajtják, a második ülésen is mi ülünk, Trump meg ügyesen leugrott

Az ukrán központi bank hónapról hónapra közli a tartalékadatokat és a lebontást arról, a folyamatosan a csőd szélén tántorgó államba honnan, mennyi külföldi pénz érkezik. Az EU-ból decemberben még 2,7 milliárd euró érkezett ukrajnai elosztásra, januárban kereken nulla.

Minél többezer ukrán hal meg azonban, és minél jobban lerombolja az országot a háború, annál nagyobbra hízik az ukrán devizatartalék. A múlt évre az volt a jellemző, hogy hónapról hónapre rekordot döntött a tartalék összege, és ez alól a január sem volt kivétel.  

Mi a megoldás? Visszatért volna Ukrajna finanszírozásába az Egyesült Államok, amely egy éve Donald Trump elnök hatalomátvátelével kivonult belőle?

Nem ez történt. Lenti összesítésünkben a megfejtés.

Az EU Ukrajna pénzelését a Világbankkal tandemben végzi. 

Aki azt szeretné, hogy az EU minél több pénzzel támogassa az oroszok támadta Ukrajnát, azért az se fakadjon sírva. A Világbank kiutalta pénz zöme is az európaiaktól jön, mióta az az USA felhagyott a jótékonykodással és tandem lett a tridemből. Erről részleteket ezen a világbanki oldalon tudhatunk meg.

De még mindig adódik a kérdés a januári 0 euró láttán: ugyan mi ütött újabban Brüsszelbe? 

Eurómilliárdok az EU-ból: van, amikor levegőt is kell venni

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta, hogy az Európai Unió 90 milliárd euró hitelt vegyen fel, ami egyenesen Kijevben köt majd ki. Odaát nem lesz csőd egyelőre, ideát adósság lesz, amit Ukrajna soha nem fog visszafizetni, hacsak meg nem nyeri a háborút és el nem veszi a pénzt az oroszoktól.

A német trió, –

  • Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök,
  • Friedrich Merz szövetségi kancellár
  • és Manfred Weber Európai Néppárt frakcióvezető –

ugyan egy-az-egyben közvetlenül már most elvette volna, de elképzelésük a Belgiumban, Franciaországban és egyebütt befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról a decemberi uniós csúcson elbukott többek közt a belgák és a közép-európaiak ellenkezésén.

Ezért a januári "mosolyszünet", pontosabb megfogalmazással apanázshalasztás. A hitelfelvételt – amitől köszönettel távol marad Csehország, Magyarország és Szlovákia –  jóvá kellett hagyatni, elő kellett készíteni, ki kell vitelezni. Táblázatunkból ki nem maradna az uniós fővárosok zöme, a februári kiadásba vélhetően vissza is küzdik magukat.

Zelenszkij követelőzik és ujjal mutogat: konkrét dátumot akar a békemegállapodásban, hogy mikor csatlakozik Ukrajna az EU-hoz
Oroszország nem maga fogja beindítani a béketárgyalásokat, hanem bizonyos európai képviselőkön keresztül – jelentette ki Zelenszkij. Az EU biztonsági garanciát jelent Ukrajna számára, ezért Volodimir Zelenszkij mihamarabb szeretne hozzáférni az EU pénzéhez és a tagfelvétellel járó kedvezményekhez

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Ukrajna

Hirtelen leálltak az eurómilliárdok, mosolyszünet állt be Brüsszel és Zelenszkij között? Mi történhetett?

Zelenszkij valami rossz fát tette a tűzre? Brüsszelben egyszer csak tudomást vettek a súlyos ukrajnai korrupcióról?
14 perc
okostelefon

Idén visszatér az izgalom az okostelefon-piacra: ezek lehetnek 2026 legnagyobb durranásai – de nem árt, ha bekészítjük a pénztárcákat

Idén újra fellendülhet a valódi verseny az ipart vezető márkák között.
3 perc
moduláris atomreaktor

Az orosz nukleáris üzemanyag olyan drog az USA és az EU számára, amelyről nem tudnak lejönni

Bár Washington és Brüsszel dicsekszik új nukleáris reneszánsz programjaival, valójában semmit sem tehetnek az orosz nukleáris üzemanyagtól való függésük ellen.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu