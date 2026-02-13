Hirtelen leálltak az eurómilliárdok, mosolyszünet állt be Brüsszel és Zelenszkij között? Mi történhetett?

Valakinek rálépett Brüsszelben a lábára Volodimir Zelenszkij elnök, netán az EU politikai potentátjai megelégelték a vaskos ukrajnai korrupciót? Ilyen kérdések villanhatnak fel annak a fejében, aki rápillant az ukrán jegybank legutóbbi nemzetközi tartalék adataira, és más fejleményekről nem értesült. A kijevi számlára Brüsszelből korábban rendre landoltak az uniós eurómilliárdok, januárban azonban nem érkezett semmi. Hát mi történt, Ukrajna végül mégis csak csődbe megy háború közben?

Eurómilliárdok Brüsszelből Kijevbe: elnöki portrénál több nem nagyon érkezik vissza értük, hacsak Zelenszkij elnök el nem ragadja a pénzt Putyin elnöktől Fotó: Anadolu via AFP

A választ nem hagyjuk a cikk végére, hisz úgyis mindenki sejti: nem erről van szó.

A szlávok háborúja ugyan minden létező lábra rélépett Európában, az euróhegyek rendre ragadnak enyves kezeken a kelet-európai államban, a nyugati hadurak pedig immár Ukrajnából hazaérkező koporsókat vizionálnak. A pénznek és a fegyvernek azonban mennie kell.

A januári jegybanki statisztika pedig mintha mást mutatna.

Az ukrán központi bank hónapról hónapra közli a tartalékadatokat és a lebontást arról, a folyamatosan a csőd szélén tántorgó államba honnan, mennyi külföldi pénz érkezik. Az EU-ból decemberben még 2,7 milliárd euró érkezett ukrajnai elosztásra, januárban kereken nulla.

Minél többezer ukrán hal meg azonban, és minél jobban lerombolja az országot a háború, annál nagyobbra hízik az ukrán devizatartalék. A múlt évre az volt a jellemző, hogy hónapról hónapre rekordot döntött a tartalék összege, és ez alól a január sem volt kivétel.

Mi a megoldás? Visszatért volna Ukrajna finanszírozásába az Egyesült Államok, amely egy éve Donald Trump elnök hatalomátvátelével kivonult belőle?

Nem ez történt. Lenti összesítésünkben a megfejtés.

Az EU Ukrajna pénzelését a Világbankkal tandemben végzi.

Aki azt szeretné, hogy az EU minél több pénzzel támogassa az oroszok támadta Ukrajnát, azért az se fakadjon sírva. A Világbank kiutalta pénz zöme is az európaiaktól jön, mióta az az USA felhagyott a jótékonykodással és tandem lett a tridemből. Erről részleteket ezen a világbanki oldalon tudhatunk meg.