Frankfurtban tudnak valamit – mindenben rekordot döntött a Deutsche Börse

Minden tekintetben rekordévet zárt az európai tőkepiacok egyik legnagyobbikát, a frankfurti tőzsdét üzemeltető Deutsche Börse Group.

Nem volt még ilyen jó éve a német tőzsdét üzemeltető Deutsche Börse Groupnak / Fotó: Marco Ritzki / Shutterstock

A tőzsdeoperátor árbevétele, EBITDA-ja, adózott nyeresége és egy részvényre jutó eredménye (EPS) is csúcsot döntött, miközben a vezetőségi célokat is maximálisan sikerült teljesítenie, így fennállása legjobb éveként nyugtázhatja 2025-öt.

A német pénzügyi szolgáltató forgalma az erős működési növekedésnek köszönhetően kilenc százalékkal 5,2 milliárd euróra nőtt tavaly, a vezetőség terveinek megfelelően.

Az árbevétel és az EBITDA mellett a Deutsche Börse profitja is csúcson

A hatékony költségkontroll miatt a működési kiadások csupán három százalékkal nőttek, így az EBITDA szintű eredmény 14 százalékkal ugrott meg. Az ezen a soron elkönyvelt 2,7 milliárd eurós tétel a Deutsche Börse eddigi legerősebb teljesítménye.

Az adózott nyereség ennél szerényebb mértékben, két százalékkal bővült, ám az ötmillió híján kétmilliárd eurós nettó profit ugyancsak történelmi csúcsot jelent. Ez egy részvényre vetítve 10,9 eurós eredményt jelent.

Az elmúlt pénzügyi évben lenyűgözően bizonyítottuk diverzifikált üzleti portfóliónk erősségét és rugalmasságát. Az erős strukturális növekedés több mint kompenzálta a kamatkörnyezet, az alacsony volatilitás és az árfolyamhatások okozta kedvezőtlen hatásokat

– kommentálta a jelentést Stephan Leithner, a Deutsche Börse Group igazgatótanácsának elnöke.

A rekordév teljesítményéből osztalékemelésre és részvényvisszavásárlásra is futja majd. A vezetőség az előző évit öt százalékkal meghaladó, részvényenként 4,2 eurós osztalék kifizetését javasolja. A társaság emellett egy félmilliárd euró keretösszegű sajátrészvény-vásárlási programot is meghirdetett.

Az idei évre 5,7 milliárd eurós árbevétel elérését tűzte ki maga elé a menedzsment, miközben az EBITDA-soron 3,1 milliárdos eredményt vár.

A befektetők körében kedvező fogadtatásra talált a rekordteljesítmény és a 2026-os ambiciózus vezetőségi célkitűzések, a részvényárfolyam 2,6 százalékkal került feljebb a csütörtöki kereskedésben. Idén ugyanakkor közel nyolc százalékot ereszkedett a kurzus.