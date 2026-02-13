Deviza
elemzés
részvény
OTP
tőzsde
célár

OTP: csúcsprofitot várnak a magyar banktól, folytatódhat a részvényrali

Megérkezett a legújabb céláremelés a legnagyobb hazai pénzintézet részvényeire. Az Erste 43 200 forintra várja az OTP kurzusát, a mérsékelt hozampotenciál miatt viszont már csak tartásra ajánlja a bankpapírt.
K. T.
2026.02.13, 10:48
Frissítve: 2026.02.13, 11:26

Befutott a legújabb céláremelés az OTP részvényeire, ezúttal az Erste értékelte át a legnagyobb hazai bankpapír kilátásait. Az osztrák pénzintézet bankszektorelemzője a magasabb nyereség- és osztalék-előrejelzések, illetve a kulcsfontosságú értékelési paraméterek jelentősebb kalibrálása miatt a korábbi 28 000 forintról 43 200 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását.

OTP, részvény, célár
Csekély a tér az OTP emelkedése előtt, tartást javasol az Erste / Fotó: Arpasi Bence / Shutterstock

Ez 5,5 százalékos hozamlehetőséget jelenthet egyéves távlaton. A mérsékelt potenciál miatt az Erste felhalmozásról tartásra változtatta a vezető magyar blue chipre vonatkozó ajánlását.

Az elemző az elmúlt időszak hatalmas ralija után is lát még némi emelkedési lehetőséget az árfolyamban. Az OTP értékeltsége felzárkózott a közép-kelet-európai versenytársakéhoz. Az előretekintő P/E ráta továbbra is mérsékelt, 9-es, míg az osztalékhozam 2,6-2,7 százalék, ami átlag alatti. Az osztalék nem játszik központi szerepet az OTP alapvetően növekedési sztorijában, bár a részvény-visszavásárlások jelentősen növelik a teljes kifizetést – vélik az Ersténél.

Rekordnyereség és ezer forint feletti osztalék jöhet

A hamarosan megjelenő 2025-ös eredmény kapcsán az elemző stabil teljesítményre számít, beleértve a gyorsuló hitelállomány-növekedést és az erős éves nettó nyereségbővülést. Utóbbi 21 százalékos lehetett a negyedik negyedévben, éves alapon.

Az Erste elemzője azzal számol, hogy az OTP rekordot jelentő, 1152 milliárd forintos nettó nyereséget fog elérni 2025-ben, ezért 1050 forintra emelte az osztalék-előrejelzését. A jelenlegi árfolyamon ez 2,5 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az Erste középtávon stabil nyereségnövekedést prognosztizál, a 2026-os éves növekedés észrevehetően visszafogottabb lehet, mint a következő években, elsősorban a magyar banki különadó megduplázódása miatt.

Sorra értékelik át az OTP kilátásait az elemzőházak

Idén már számos elemzőház frissítette az OTP-re vonatkozó tőzsdei előrejelzését. A sort

a Goldman Sachs nyitotta január közepén 42 000 forintos várakozással
amit a Citi 43 900 forintos célára
majd a HSBC 46 550 forintos prognózisa követett január végén.

Legutóbb pedig a svájci UBS srófolta fel 46 800 forintra várakozását.

A négy befektetési szolgáltató az Erstétől eltérően ugyanakkor továbbra is vételre ajánlja az OTP részvényeit. 

A szélesebb, 13 elemző várakozásait figyelembe vevő piaci konszenzus 38 198 forintos célárról szól, ami 6,7 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamszintnél. Nyolc befektetési szolgáltató vételt, három tartást, kettő pedig eladást javasol.

 OTP részvény
OTP részvény13:13:34
Árfolyam: 39 960 HUF -990 / -2,48 %
Forgalom: 7 085 810 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP március hatodikán teszi közzé 2025. negyedik negyedéves jelentését, ami az egész éves eredményszámokat is tartalmazza majd. A bankrészvény péntek reggel 1,3 százalékkal esett, idén viszont 15 százalékot menetelt már a kurzus.

