OTP: csúcsprofitot várnak a magyar banktól, folytatódhat a részvényrali

Befutott a legújabb céláremelés az OTP részvényeire, ezúttal az Erste értékelte át a legnagyobb hazai bankpapír kilátásait. Az osztrák pénzintézet bankszektorelemzője a magasabb nyereség- és osztalék-előrejelzések, illetve a kulcsfontosságú értékelési paraméterek jelentősebb kalibrálása miatt a korábbi 28 000 forintról 43 200 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását.

Csekély a tér az OTP emelkedése előtt, tartást javasol az Erste / Fotó: Arpasi Bence / Shutterstock

Ez 5,5 százalékos hozamlehetőséget jelenthet egyéves távlaton. A mérsékelt potenciál miatt az Erste felhalmozásról tartásra változtatta a vezető magyar blue chipre vonatkozó ajánlását.

Az elemző az elmúlt időszak hatalmas ralija után is lát még némi emelkedési lehetőséget az árfolyamban. Az OTP értékeltsége felzárkózott a közép-kelet-európai versenytársakéhoz. Az előretekintő P/E ráta továbbra is mérsékelt, 9-es, míg az osztalékhozam 2,6-2,7 százalék, ami átlag alatti. Az osztalék nem játszik központi szerepet az OTP alapvetően növekedési sztorijában, bár a részvény-visszavásárlások jelentősen növelik a teljes kifizetést – vélik az Ersténél.

Rekordnyereség és ezer forint feletti osztalék jöhet

A hamarosan megjelenő 2025-ös eredmény kapcsán az elemző stabil teljesítményre számít, beleértve a gyorsuló hitelállomány-növekedést és az erős éves nettó nyereségbővülést. Utóbbi 21 százalékos lehetett a negyedik negyedévben, éves alapon.

Az Erste elemzője azzal számol, hogy az OTP rekordot jelentő, 1152 milliárd forintos nettó nyereséget fog elérni 2025-ben, ezért 1050 forintra emelte az osztalék-előrejelzését. A jelenlegi árfolyamon ez 2,5 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az Erste középtávon stabil nyereségnövekedést prognosztizál, a 2026-os éves növekedés észrevehetően visszafogottabb lehet, mint a következő években, elsősorban a magyar banki különadó megduplázódása miatt.

Sorra értékelik át az OTP kilátásait az elemzőházak

Idén már számos elemzőház frissítette az OTP-re vonatkozó tőzsdei előrejelzését. A sort

a Goldman Sachs nyitotta január közepén 42 000 forintos várakozással,

amit a Citi 43 900 forintos célára,

majd a HSBC 46 550 forintos prognózisa követett január végén.