Nem számít, mit tett vele az olcsósított kínai: több mint százat berendelt a világ egyik legdrágább vadászgépéből India

Drága ajándékkal várja India a jövő héten az országba érkező Emmanuel Macron francia elnököt: 114 darab Rafale vadászgépet rendelnek meg, amelyből 18-at a Dassault szállít le, a többi 96-ot pedig otthon gyártják. Ez az eddigi legnagyobb indiai vadászgép-megrendelés, amely egy, az egész védelmi erőre kiterjedő 3600 milliárd rúpiás költekezési csomag része. (Egy indiai rúpia 3,5 forint.)

Narendra Modi és Emmanuel Macron. India a francia elnök látogatása előtt jelentette be az új vadászgép-megrendelést / Fotó: AFP

Delhi tavaly döntött arról, hogy részben francia gépekre cseréli le kiszolgált orosz MIG vadászgépeit, bár ez egyelőre nem bizonyult túl jó ötletnek, mert a bejelentés után nem sokkal a rövid konfliktus során a pakisztáni légierő öt indiai repülőt, köztük egy Rafale-t is lelőtt kínai gyártmányú J-10C-ivel.

A pár napos összecsapások során kiválóan szerepeltek a Kínával közösen Pakisztánban gyártott alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek is, amelyekért azóta sorban állnak a vevők.

India gigacsomagból modernizálja a hadseregét

Az indiai NDTV tudósítása szerint a Rafale-megrendelést a Radzsnat Szingh védelmi miniszter vezette védelmi beszerzési tanács hagyta jóvá.

Az üzlet magában foglalja a fejlett harci repülőgép-technológia átadását,

és stratégiai partnerségként fog megvalósulni, amelynek célja a kormány hazai gyártást („Make in India”) célul kitűző programjának megerősítése.

A védelmi minisztérium jóváhagyását követően a beszerzéshez a végső engedélyt a Narendra Modi miniszterelnök által vezetett nemzetbiztonsági kabinetnek kell megadnia.

A portál emlékeztetett, hogy az indiai légierő jelenleg 36 Rafale vadászgéppel rendelkezik, az utolsót 2024 decemberében kapta meg, és tavaly áprilisban rendeltek 26 darabot belőle a haditengerészet számára is, amelyek két repülőgép-hordozón, az INS Vikranton és az INS Vikramadityán működnek majd.

Rafale-Marine változattal még csak a francia haditengerészet rendelkezik / Fotó: AFP

Ez utóbbiból, a Rafale-Marine változatból Franciaországon kívül India kap elsőként a világon.

A Rafale a világ egyik legdrágább vadászgépe

Az Aero Time szakportál szerint Dassault vadászgépe a világ legdrágábbjai közé tartozik:

az amerikai Lockheed Martin F–22-es Raptorja (143 millió dollárba),

a Rafale (125 millió dollárba),

az Eurofighter Typhoon 117 millió dollárba kerül.

Franciaország és India mellett jelenleg hét másik ország tart hadrendben ilyen vadászgépet: Egyiptom, Katar, Görögország, Horvátország, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia és Szerbia.

Az új repülőgépek várhatóan segítenek pótolni az indiai légierő hiányosságait,

amely 29 repülőszázadot üzemeltet, míg a 2024-es parlamenti jelentés szerint a minimális követelmény 42 lenne.