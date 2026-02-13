Nem számít, mit tett vele az olcsósított kínai: több mint százat berendelt a világ egyik legdrágább vadászgépéből India
Drága ajándékkal várja India a jövő héten az országba érkező Emmanuel Macron francia elnököt: 114 darab Rafale vadászgépet rendelnek meg, amelyből 18-at a Dassault szállít le, a többi 96-ot pedig otthon gyártják. Ez az eddigi legnagyobb indiai vadászgép-megrendelés, amely egy, az egész védelmi erőre kiterjedő 3600 milliárd rúpiás költekezési csomag része. (Egy indiai rúpia 3,5 forint.)
Delhi tavaly döntött arról, hogy részben francia gépekre cseréli le kiszolgált orosz MIG vadászgépeit, bár ez egyelőre nem bizonyult túl jó ötletnek, mert a bejelentés után nem sokkal a rövid konfliktus során a pakisztáni légierő öt indiai repülőt, köztük egy Rafale-t is lelőtt kínai gyártmányú J-10C-ivel.
A pár napos összecsapások során kiválóan szerepeltek a Kínával közösen Pakisztánban gyártott alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek is, amelyekért azóta sorban állnak a vevők.
India gigacsomagból modernizálja a hadseregét
Az indiai NDTV tudósítása szerint a Rafale-megrendelést a Radzsnat Szingh védelmi miniszter vezette védelmi beszerzési tanács hagyta jóvá.
Az üzlet magában foglalja a fejlett harci repülőgép-technológia átadását,
és stratégiai partnerségként fog megvalósulni, amelynek célja a kormány hazai gyártást („Make in India”) célul kitűző programjának megerősítése.
A védelmi minisztérium jóváhagyását követően a beszerzéshez a végső engedélyt a Narendra Modi miniszterelnök által vezetett nemzetbiztonsági kabinetnek kell megadnia.
A portál emlékeztetett, hogy az indiai légierő jelenleg 36 Rafale vadászgéppel rendelkezik, az utolsót 2024 decemberében kapta meg, és tavaly áprilisban rendeltek 26 darabot belőle a haditengerészet számára is, amelyek két repülőgép-hordozón, az INS Vikranton és az INS Vikramadityán működnek majd.
Ez utóbbiból, a Rafale-Marine változatból Franciaországon kívül India kap elsőként a világon.
A Rafale a világ egyik legdrágább vadászgépe
Az Aero Time szakportál szerint Dassault vadászgépe a világ legdrágábbjai közé tartozik:
- az amerikai Lockheed Martin F–22-es Raptorja (143 millió dollárba),
- a Rafale (125 millió dollárba),
- az Eurofighter Typhoon 117 millió dollárba kerül.
Franciaország és India mellett jelenleg hét másik ország tart hadrendben ilyen vadászgépet: Egyiptom, Katar, Görögország, Horvátország, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia és Szerbia.
Az új repülőgépek várhatóan segítenek pótolni az indiai légierő hiányosságait,
amely 29 repülőszázadot üzemeltet, míg a 2024-es parlamenti jelentés szerint a minimális követelmény 42 lenne.
A beszerzési csomag a CNBC tudósítása szerint tartalmaz még a Boeing által gyártott P8I Poseidon felderítő repülőgépeket a haditengerészet számára, páncéltörő aknákat a szárazföldi erőknek, valamint a szovjet korszakból származó T–72 harckocsik és BMP–2 gyalogsági harci járművek korszerűsítését.
Szorosabbá teszik a kétoldalú együttműködést
Emmanuel Macron francia elnök február 17. és 19. között tesz hivatalos látogatást Indiában, ahol Modival együtt részt vesz Mumbaiban az indiai–francia innovációs év megnyitásán, majd a mesterséges intelligencia hatásairól tartandó csúcstalálkozón Újdelhiben.
A The Times of India című lap tudósítása szerint
a két vezető egyeztet majd a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről, valamint regionális és globális kérdésekről.
Ez lesz Macron első indiai látogatása 2024 januárja óta, de azóta tavaly fogadta Párizsban Narendra Modit. Ez utóbbi alkalmából a két ország nyilatkozatot írt alá arról, hogy partnerséget kívánnak létrehozni a fejlett és kis moduláris atomreaktorok területén.