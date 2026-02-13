Deviza
EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF434,78 0% CHF/HUF415,45 +0,12% PLN/HUF89,98 +0,07% RON/HUF74,4 -0,04% CZK/HUF15,62 -0,03% EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF434,78 0% CHF/HUF415,45 +0,12% PLN/HUF89,98 +0,07% RON/HUF74,4 -0,04% CZK/HUF15,62 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 423,58 -2,13% MTELEKOM1 966 -0,31% MOL3 702 -3,13% OTP39 950 -2,5% RICHTER11 590 -1,47% OPUS545 -0,18% ANY7 620 -1,31% AUTOWALLIS167,5 -1,49% WABERERS5 360 -0,75% BUMIX10 080,99 -0,42% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 647,68 -1,99% BUX127 423,58 -2,13% MTELEKOM1 966 -0,31% MOL3 702 -3,13% OTP39 950 -2,5% RICHTER11 590 -1,47% OPUS545 -0,18% ANY7 620 -1,31% AUTOWALLIS167,5 -1,49% WABERERS5 360 -0,75% BUMIX10 080,99 -0,42% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 647,68 -1,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverbeszerzés
Rafale
India

Nem számít, mit tett vele az olcsósított kínai: több mint százat berendelt a világ egyik legdrágább vadászgépéből India

A bejelentést Emmanuel Macron látogatása elé időzítették. Ez lesz India eddigi legnagyobb vadászgép-megrendelése.
M. Cs.
2026.02.13., 10:26

Drága ajándékkal várja India a jövő héten az országba érkező Emmanuel Macron francia elnököt: 114 darab Rafale vadászgépet rendelnek meg, amelyből 18-at a Dassault szállít le, a többi 96-ot pedig otthon gyártják. Ez az eddigi legnagyobb indiai vadászgép-megrendelés, amely egy, az egész védelmi erőre kiterjedő 3600 milliárd rúpiás költekezési csomag része. (Egy indiai rúpia 3,5 forint.)

India
Narendra Modi és Emmanuel Macron. India a francia elnök látogatása előtt jelentette be az új vadászgép-megrendelést / Fotó: AFP

Delhi tavaly döntött arról, hogy részben francia gépekre cseréli le kiszolgált orosz MIG vadászgépeit, bár ez egyelőre nem bizonyult túl jó ötletnek, mert a bejelentés után nem sokkal a rövid konfliktus során a pakisztáni légierő öt indiai repülőt, köztük egy Rafale-t is lelőtt kínai gyártmányú J-10C-ivel.

A pár napos összecsapások során kiválóan szerepeltek a Kínával közösen Pakisztánban gyártott alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek is, amelyekért azóta sorban állnak a vevők.

India gigacsomagból modernizálja a hadseregét

Az indiai NDTV tudósítása szerint a Rafale-megrendelést a Radzsnat Szingh védelmi miniszter vezette védelmi beszerzési tanács hagyta jóvá. 

Az üzlet magában foglalja a fejlett harci repülőgép-technológia átadását,

és stratégiai partnerségként fog megvalósulni, amelynek célja a kormány hazai gyártást („Make in India”) célul kitűző programjának megerősítése.

A védelmi minisztérium jóváhagyását követően a beszerzéshez a végső engedélyt a Narendra Modi miniszterelnök által vezetett nemzetbiztonsági kabinetnek kell megadnia.

A portál emlékeztetett, hogy az indiai légierő jelenleg 36 Rafale vadászgéppel rendelkezik, az utolsót 2024 decemberében kapta meg, és tavaly áprilisban rendeltek 26 darabot belőle a haditengerészet számára is, amelyek két repülőgép-hordozón, az INS Vikranton és az INS Vikramadityán működnek majd.

Rafale-Marine változattal még csak a francia haditengerészet rendelkezik / Fotó: AFP

Ez utóbbiból, a Rafale-Marine változatból Franciaországon kívül India kap elsőként a világon.

A Rafale a világ egyik legdrágább vadászgépe

Az Aero Time szakportál szerint Dassault vadászgépe a világ legdrágábbjai közé tartozik: 

  • az amerikai Lockheed Martin F–22-es Raptorja (143 millió dollárba), 
  • a Rafale (125 millió dollárba), 
  • az Eurofighter Typhoon 117 millió dollárba kerül.

Franciaország és India mellett jelenleg hét másik ország tart hadrendben ilyen vadászgépet: Egyiptom, Katar, Görögország, Horvátország, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia és Szerbia.

Az új repülőgépek várhatóan segítenek pótolni az indiai légierő hiányosságait,

amely 29 repülőszázadot üzemeltet, míg a 2024-es parlamenti jelentés szerint a minimális követelmény 42 lenne.

Érkeznek Indiába az új Rafale vadászgépek / Fotó: AFP

A beszerzési csomag a CNBC tudósítása szerint tartalmaz még a Boeing által gyártott P8I Poseidon felderítő repülőgépeket a haditengerészet számára, páncéltörő aknákat a szárazföldi erőknek, valamint a szovjet korszakból származó T–72 harckocsik és BMP–2 gyalogsági harci járművek korszerűsítését.

Szorosabbá teszik a kétoldalú együttműködést

Emmanuel Macron francia elnök február 17. és 19. között tesz hivatalos látogatást Indiában, ahol Modival együtt részt vesz Mumbaiban az indiai–francia innovációs év megnyitásán, majd a mesterséges intelligencia hatásairól tartandó csúcstalálkozón Újdelhiben.

A The Times of India című lap tudósítása szerint 

a két vezető egyeztet majd a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről, valamint regionális és globális kérdésekről.

Ez lesz Macron első indiai látogatása 2024 januárja óta, de azóta tavaly fogadta Párizsban Narendra Modit. Ez utóbbi alkalmából a két ország nyilatkozatot írt alá arról, hogy partnerséget kívánnak létrehozni a fejlett és kis moduláris atomreaktorok területén.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
acélexport

Nyomás alatt Trump a választások miatt, már Washingtonban is látják, hogy ez nem lesz jó – hátraarcra készül az amerikai elnök a vámoknál

Az alumínium- és acélvámok csökkentése enyhítheti az amerikai fogyasztók terheit.
8 perc
Rheinmetall

Nagy a várakozás a Rheinmetall részvényesei körében: összeül az elit, München fordulatot hozhat a 4iG szövetségesénél

Trendfordító bejelentésekre kerülhet sor a biztonsági konferencián.
10 perc
Time Out Market

Elképesztő, amit művel a Blaha Lujza téri gasztropiac: már a külföldi partnerek is felkapták a fejüket, hogy mi történik Budapesten

A tavaly szeptemberi nyitás óta a vártnál is nagyobb érdeklődés övezi a Time Out Market Budapestet, amely a Corvin Palace falai között kapott helyet.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu