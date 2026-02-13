Deviza
GDP
Románia
recesszió
Fitch

Technikai recesszióban Románia, a Fitchtől kaphatják az újabb pofont a szomszédban

A tavalyi év utolsó negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent. Románia ezzel technikai recesszióba került. A Fitch Ratings este dönt keleti szomszédunk hitelminősítéséről.
VG/MTI
2026.02.13, 09:21
Frissítve: 2026.02.13, 09:23

2025 negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent a harmadik negyedévihez viszonyítva – közölte pénteken közzétett gyorstájékoztatójában a romániai Országos Statisztikai Intézet (INS).

Románia GDP
Technikai recesszióba süllyedt Románia gazdasága / Fotó: Jaap Arriens / AFP

Romániában a harmadik negyedévben is csökkent a GDP az előzőhöz képest, 0,1 százalékkal, vagyis technikai recesszióba került a gazdaság. Az előző negyedévhez mérve a másodikban 1 százalékkal javult, az elsőben pedig 0,6 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.

Éves összevetésben a negyedik negyedévben a GDP a nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt, míg a naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent.

A 2025-ös román GDP 0,6 százalékkal haladja meg a 2024-est, ami megegyezik az októberi költségvetés-kiigazításkor meghatározott növekedési céllal. Januárban, a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor a bukaresti kormány még 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Íme Románia teljes valójában: mostantól betegszabadságra sincs pénz, sürgősségi rendelettel törölték el az eddigi táppénzt – ezzel magyarázza a kormány

Románia döntött, nem fizetik többé a betegszabadság első napját, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba. A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek Romániában:

  • a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,
  • 8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló
  • és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést.

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a bukaresti kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni, legalábbis papíron ez az indoklás. Ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy a rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba.

Retteg a leminősítéstől "bezzegRománia", könyörögnek a hitelminősítőknek, hogy ne kerüljenek bóvliba a kötvényeik - még a héten eljön az igazság pillanata

Románia pénzügyminisztere szerint a befektetői bizalom visszaszerzése a túlméretezett költségvetési hiány csökkentésével „nemzeti projektnek” kellene hogy minősüljön, miközben a kormány küzd a fiskális politika feletti ellenőrzés megszerzéséért – közölte a Bloomberg.

Alexandru Nazare pénzügyminiszter bejelentette új célját: az év végére 6 százalék alá csökkenti a román államkötvények hozamát – minden lejárat esetében. A miniszter kifejezte bizalmát, hogy a hitelminősítő intézetek megerősítik befektetési kategóriájú besorolásukat – és potenciálisan javítják negatív kilátásaikat.

Románia költségvetési helyzetének javítása érdekében az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette kormánykoalíciónak továbbra is arra kell összpontosítania, hogy az idei évben a hiányt a gazdasági teljesítmény 6,2 százalékára mérsékelje, miután tavaly a vártnál jobban csökkent.

