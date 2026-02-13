Pirosban nyitott a pesti tőzsde, de a forint tartja magát

Péntek reggel a pesszimizmus uralkodott a világ tőkepiacain, miután csütörtökön az Egyesült Államok tőzsdéi is jelentős, 1 százalék fölötti eséssel zárták a kereskedést. Magyar idő szerint hajnalban az ázsiai piacok is lefelé indultak, így a hét utolsó napján nem valószínű, hogy a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX új csúcsokat hódít meg, miután a hét első négy napján nagyjából azonos szinten maradt a mutató.

A pesti tőzsde megtorpant a hó eleji csúcsok után / Fotó: Vémi Zoltán

Eséssel nyitott a pesti tőzsde, de a forint tartja magát

A reggeli órákban a forint a 379-es szint alatt maradt az euróval szemben, tehát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közelgő kamatcsökkentése nem ijesztette meg a devizapiacot és a forintbefektetőket. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is a 320-as szint alatt maradt a reggeli órákban, miután a zöldhasú gyengült az euróval szemben. A BUX a kereskedés első perceiben 0,19 százalékos emelkedés után 129 958,49 ponton állt. A négy hazai blue chip pedig a következő módon kezdte a kereskedést: