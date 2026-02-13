Deviza
EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2% EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 450,54 -0,58% MTELEKOM1 976 +0,2% MOL3 790 -0,74% OTP40 680 -0,66% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 122,24 -0,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 686,95 -0,54% BUX129 450,54 -0,58% MTELEKOM1 976 +0,2% MOL3 790 -0,74% OTP40 680 -0,66% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 122,24 -0,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 686,95 -0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
Magyar Telekom
OTP
BUX
Mol
Richter

Pirosban nyitott a pesti tőzsde, de a forint tartja magát

A nemzetközi piacok pesszimizmusa után várható volt, hogy pénteken nem indul új csúcsok felé a BUX. A pesti tőzsde enyhe gyengüléssel kezdte a hét utolsó napját.
K. B. G.
2026.02.13, 09:06
Frissítve: 2026.02.13, 09:13

Péntek reggel a pesszimizmus uralkodott a világ tőkepiacain, miután csütörtökön az Egyesült Államok tőzsdéi is jelentős, 1 százalék fölötti eséssel zárták a kereskedést. Magyar idő szerint hajnalban az ázsiai piacok is lefelé indultak, így a hét utolsó napján nem valószínű, hogy a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX új csúcsokat hódít meg, miután a hét első négy napján nagyjából azonos szinten maradt a mutató.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A pesti tőzsde megtorpant a hó eleji csúcsok után / Fotó: Vémi Zoltán

Eséssel nyitott a pesti tőzsde, de a forint tartja magát

A reggeli órákban a forint a 379-es szint alatt maradt az euróval szemben, tehát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közelgő kamatcsökkentése nem ijesztette meg a devizapiacot és a forintbefektetőket. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is a 320-as szint alatt maradt a reggeli órákban, miután a zöldhasú gyengült az euróval szemben. A BUX a kereskedés első perceiben 0,19 százalékos emelkedés után 129 958,49 ponton állt. A négy hazai blue chip pedig a következő módon kezdte a kereskedést:

  • az OTP 0,165 százalékot esett a kereskedés kezdetén és 40 890 forintba került egy részvény
 OTP részvény
OTP részvény09:34:45
Árfolyam: 40 680 HUF -270 / -0,66 %
Forgalom: 737 098 180 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 MOL részvény
MOL részvény09:34:17
Árfolyam: 3 790 HUF -28 / -0,74 %
Forgalom: 130 503 984 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

  • a Richter sem tudott reggel erősödni, 11 670 forinton álltak a részvények a kereskedés első perceiben
 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:32:41
Árfolyam: 11 690 HUF -70 / -0,6 %
Forgalom: 98 200 430 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • a Magyar Telekom 1 982 forinton nyitott mintegy fél százalékos erősödés után.

 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:34:24
Árfolyam: 1 976 HUF +4 / +0,2 %
Forgalom: 11 268 408 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu