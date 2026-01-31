Valami nagyon nem stimmel a PET-palackokkal: sokkal nagyobb baj lehet, mint a rögzített kupak – riasztó, ami most kiderült

Miközben a fogyasztók többsége talán még meg sem barátkozott a lecsavarhatatlan kupakokkal, egy friss kutatás egy újabb, és még bosszantóbb tényre hívta fel a figyelmet. Az amerikai tanulmány részletesen bemutatja, hogy a PET-palackok, legyen szó akár új vagy újrahasznosított üvegről, olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek az italunkba is kerülhetnek – írta a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál.

Valami nagyon nem stimmel a PET-palackokkal / Fotó: Lucian Coman / Shutterstock

A Royal Society of Chemistry tudományos folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, egészen pontosan Kalifornia és Michigan államban a legtöbb friss és újrahasznosított flakon tartalmaz valamilyen mérgező anyagot.

Ezek a káros anyagok nem szándékosan kerülnek a palackokba, hanem a többségük a gyártási vagy újrahasznosítási folyamat során keletkezik. A hírek minden bizonnyal több vásárlót is elbizonytalanítanak, mivel ezek a vegyi anyagok a fogyasztás esetén rákhoz, hormonális problémákhoz vagy reproduktív betegségekhez is vezethetnek.

A kutatók összesen 26 különböző PET-palackot vizsgáltak és ezekben csaknem 30 szennyező anyagot találtak, közöttük 12 mérgező műanyag-adalékanyagot és hat szerves foszfátot.

Mit nem csináljuk a PET-palackokkal?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy valóban veszélyesek-e az egészségre a PET-palackok. Habár a kutatás rávilágított a veszélyes vegyi anyagok italokba kerülésére, azonban a mindennapi használat során, a megfelelő hőmérsékleten és tárolási körülmények mellett használt üvegekben a kioldódó anyagok mennyisége nagyon alacsony, így tanulmány szerint egyelőre nincs ok a pánikra. A legtöbb hosszú távú vizsgálat szerint nem mutatható ki mérhető egészségkárosító hatás hétköznapi fogyasztás mellett.

Ugyanakkor előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek problémákat okozhatnak. Az alábbiakat mindenképpen érdemes elkerülni: