Feltámad a magyar élelmiszeripar: egyszerre két településen épített új üzemet ugyanaz az óriáscég – a kormány rányitotta a pénzcsapot
Az AgroSprint Zrt. kilencmilliárd forintos beruházása új termékfejlesztési központot és csomagolóüzemet hoz létre Nyírlugoson és Karcagon. Szijjártó Péter szerint a magyar tulajdonú cégek kiemelkedő szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, az exportban és a hazai termelők támogatásában.
Az AgroSprint Zrt. kilencmilliárd forint értékű beruházást valósít meg Nyírlugoson és Karcagon
– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Karcagon. A fejlesztés részeként Nyírlugoson termékfejlesztési központ, Karcagon pedig új csomagolóüzem jön létre. A beruházást az állam 3,5 milliárd forinttal támogatja.
A miniszter elmondta: az AgroSprint mára nemcsak Magyarországon, hanem európai szinten is fontos szereplővé vált az élelmiszeriparban. A vállalat termékeinek mintegy 60 százalékát exportálja, összesen 35 országba. A fejlesztés közvetlenül segíti a hazai termelőket és kisvállalkozókat is, mivel a cég kizárólag magyar beszállítóktól vásárol. Jelenleg 323 termelőtől, összesen 6400 hektárnyi termést dolgoz fel.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar élelmiszeripar a világ legversenyképesebb ágazatai közé tartozik, amiben meghatározó szerepük van a szigorú élelmiszer-biztonsági előírásoknak. Az elmúlt tizenegy évben 295 nagyberuházás valósult meg az ágazatban, összesen 1525 milliárd forint értékben. Ennek eredményeként Magyarország ma kétszer annyi élelmiszert képes előállítani, mint amennyit a lakosság elfogyaszt, a szektor termelési értéke pedig tavaly először meghaladta a 7000 milliárd forintot.
Az AgroSprint további lendületet ad a vármegyének
A tárcavezető kitért Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazdasági teljesítményére is. Az ipari termelés tíz év alatt közel a duplájára nőtt: az évi 1300 milliárd forintos szintről 2400 milliárd forintra emelkedett. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy az elmúlt évtizedben 99 nagyberuházás valósult meg a térségben, kormányzati támogatással, mintegy 500 milliárd forint értékben.
Szijjártó Péter az elmúlt másfél évtized válságait felidézve kiemelte: a magyar gazdaság szereplői komoly teljesítményt nyújtottak a nehézségek ellenére. Szavai szerint ma egymillióval több ember dolgozik Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt, miközben az országban Európa legalacsonyabb adóterhei érvényesülnek, és a nemzetközi energiapiaci áremelkedések dacára is fennmaradt a rezsicsökkentés.
A miniszter ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ezek az eredmények könnyen veszélybe kerülhetnek, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja vagy annak finanszírozása miatt. Hangsúlyozta:
A kormány nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba, és nem támogatja, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére fordítsák.
Végezetül Szijjártó Péter kiemelte: mára számos magyar vállalat eljutott arra a szintre, hogy olyan volumenű beruházásokat hajt végre, amelyek korábban csak külföldi tulajdonú nagyvállalatokra voltak jellemzők. Megfogalmazása szerint a hazai cégek fontos szerepet játszottak abban, hogy az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka lett a beruházások és az új munkahelyek számát tekintve.
