A semmiből megjelent a közbeszerzés: új négysávos gyorsforgalmi út épül Nyugat-Magyarországon, két nagy várost kötnek össze – térkép
Feltételes közbeszerzést indított a Nemzeti Koncessziós Iroda az M86-M87 gyorsforgalmi utak fejlesztésére és hosszú távú üzemeltetésére. A nagyszabású projekt új szakaszok építését, meglévő utak felújítását és komplex infrastruktúra-fejlesztést is magában foglal – írta a Magyar Építők.
Feltételes közbeszerzési eljárást indított a Nemzeti Koncessziós Iroda az M86-M87 gyorsforgalmi utak fejlesztésére és üzemeltetésére.
Az uniós közbeszerzési adatok szerint a projekt célja Nyugat-Magyarország közlekedési infrastruktúrájának átfogó és hosszú távú korszerűsítése, koncessziós modellben.
A beruházás nem pusztán új útszakaszok építéséről szól. A projekt magában foglalja a meglévő gyorsforgalmi és főúti szakaszok átépítését, felújítását, valamint a teljes érintett hálózat finanszírozását, üzemeltetését és fenntartását is. Összesen 196,425 sávhossz kilométer tartozik a fejlesztéshez, amely közúti, műtárgyi, környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból is komplex feladat.
Összefonódik az M86-M87 gyorsforgalmi út
Az M87-es gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti szakasza az M86-os útra csatlakozva valósulhat meg. Korábbi tervek szerint a 16,3 kilométeres, az országhatárig vezető szakasz 2030 végére készülhet el. A beruházás része továbbá 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométer új út építése. Az M87-es ezen szakaszán 2-szer 2 sávos forgalommal számolnak.
A projekt egyik látványos eleme a Szombathelyt északi irányból elkerülő út hiányzó szakaszának megépítése is. 8,5 kilométeren új nyomvonalon kötik össze a 87-es és 89-es főutakat, új körforgalmú csomópontok jönnek létre a 86-os, 87-es és 89-es főutak csatlakozásánál, az út pedig közvetlen kapcsolatot teremt a meglévő M86-os és a megépülő M87-es gyorsforgalmi úttal.
A beruházás keretében
- 41,5 kilométeren új, 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi út;
- 5,7 kilométeren átépített gyorsforgalmi szakasz;
- 8,8 kilométeren új, 2-szer 1 sávos főút;
- valamint 12,1 kilométernyi mellékút építése és korrekciója valósulhat meg.
Az utak korszerű, hajlékony és félig merev pályaszerkezettel készülnek.
Felújítás is több szakaszt érint: 3,1 kilométer főút és 6,3 kilométer mellékút újulhat meg, továbbá a 86-os és 87-es főutak meghatározott részei, ellenőrzőhelyekkel együtt.
Külön engedély nélkül két főúti szakasz felújítása is megvalósulhat, köztük a 87-es főút Kőszeg keleti elkerülője és az osztrák határ közötti rész.
A forgalombiztonság érdekében 8 különszintű és 13 szintbeli csomópont, valamint 62 műtárgy épülhet vagy újulhat meg. Ezek között 40 új híd, 7 vadátjáró, 5 vasúti különszintű keresztezés, 8 felújított híd és 2 elbontott híd szerepel.
A kiegészítő infrastruktúra részeként pihenőhelyek, tengelysúlymérő állomások, önkormányzati utak, vadvédő kerítések, kerékpárutak, valamint egy 10 836 négyzetméteres mérnökségi telep is megépülhet, amelyben fa tartószerkezetű épületek kapnak helyet.
A fejlesztés több százmilliárd forintból alakítja át a régió közlekedését és gazdasági súlyát. Lázár János szerint a Szombathelyt Kőszeggel és az osztrák határral összekötő M87-es gyorsforgalmi út 2030-ra készülhet el, és évtizedes infrastrukturális hiányt pótol a Nyugat-Dunántúlon.