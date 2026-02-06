Varga Mihály előtt kapu nyílt, a forint az egekben, miközben elképesztő vihar támadt az euró körül

Ködbe burkolózik az eurózóna monetáris politikája a következő időszakban, miután az euró erősödése újfent táptalajt adhat a további kamatvágások mellett érvelőknek, ami a forint számára sem mindegy. Noha csütörtökön Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke azt hangsúlyozta, hogy a kamat jó helyen van és a jegybanknak nincs árfolyamcélja, azt is elismerte, hogy az árfolyamok alakulása hatással van a gazdasági folyamatokra.

Lagarde szavai a forint számára sem érdektelenek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Magyarország és a forint számára sem mindegy, hogy mit csinál az EKB

Ez Magyarország számára is fontos lehet, hiszen a forint árfolyamára általában jótékony hatással van a dollár gyengülése, ami együtt jár az euró erősödésével, ám a közös pénz túlzott ereje visszafogja az exportra termelő európai vállalkozásokat, melyek ellátási láncaiba a magyar ipar is erőteljesen beágyazódott.

Ha az euró körüli vita következtében felerősödik az a vélemény, hogy az EKB kamatot fog csökkenteni, és eközben erős marad a forint, az másfél év után először utat nyithat egy magyar kamatvágásnak is.

Nos, miközben Lagarde kommentárjai ellenére nem csillapul az euró-dollár árfolyama közti vita, a forint új és új csúcsokra hág. A napokban átzúzta a 380-as vonalat az euró ellenében, majd pénteken tovább erősödve dél felé közeledve már 378,5-ön túl járt. Az EKB-kamat és a forint árfolyama persze nem döntő tényezők az MNB képletében: ők annak alapján döntenek, sikerül-e tartósan leszorítani a hazai inflációt.

Az elemzők szerint a jegybankelnöki nem, nem feltétlenül nemet jelent: az is lehet, hogy igent

Noha Lagarde arra is felhívta a figyelmet, hogy az euró erősödése a dollárral szemben főként a tavalyi év elején következett be, és az árfolyam azóta szűk sávban mozog, az ING Bank elemzői úgy értelmezték az EKB-elnök szavait, hogy

a kamatemelés jó időre lekerült a napirendről és akár a kamatcsökkentés is folytatódhat a jövőben.

A piaci konszenzus egyelőre az európai kamatszint változatlanságára számít az idei évben, de az eurózóna inflációja januárban már alulmúlta az EKB 2 százalékos célját.